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Postavka Izložbe “Andrić – priča ostaje” je kreirana povodom 50 godina od smrti nobelovca Ive Andrića, a kroz fotografije, dokumente i odabrane odlomke tekstova predstavlja njegovu ličnost, poetiku, odnos prema pisanju i veze sa savremenicima.

Autor postavke Marjan Marinković, zamenik direktora Narodne biblioteke Beograd, ističe da je izložba nastala 2025. godine — najpre je u oktobru premijerno prikazana u skraćenom obimu na Beogradskom sajmu knjiga, a krajem iste godine svečano je otvorena u Biblioteci grada Beograda.

Nakon obilaska brojnih gradova, izložba je stigla u galeriju Legata Milića od Mačve u Kruševcu, što autoru predstavlja posebno zadovoljstvo jer je rodom iz Stalaća, a gimnaziju je završio upravo u Kruševcu. Umesto pokušaja da pruži sveobuhvatnu biografiju ili kompletan pregled stvaralaštva, autor nudi jednu od mogućih priča o piscu, fokusirajući se najpre na to kako su Andrićevu ličnost videli njegovi savremenici.

U prvom delu „Maska / Lice“ prikazana je Andrićeva ličnost viđena očima savremenika – umetnika i intelektualaca koji su ga poznavali. Pri izboru je akcenat stavljen na Andrića kao osobu, a ne na recepciju njegovog stvaralaštva. Drugi deo “Refleksije” obuhvata Andrićeve poglede na svet i suštinska životna pitanja - poput smisla života, slobode, istine, čovekovog tragizma, prolaznosti, istorije, sreće i borbe - ilustrovane zapisima i fragmentima, pre svega iz dela “Znakovi pored puta”. Iz njega se može iščitati piščeva filozofija življenja, njegov, prilično mračan, pogled na svet.

U trećem delu „Poetika“, predstvljeni su Andrićevi iskazi o stvaranju, umetnosti, književnosti, pisanju, stilu, lepoti… U njima su sabrani osnovni piščevi stvaralački postulati, njegovo shvatanje književnosti i umetnosti uopšte. Četvrti deo „Beograd“, čine šest panoa posvećenih vezama Andrića i Beograda. Na njima su prikazani: Andrić Beograđanin, brojne adrese na kojima je živeo, piščeve knjige koje su svoja prva izdanja imale u Beogradu, događaji u vezi sa dobijanjem Nobelove nagrade – uključujući prijem kod Tita, društveni život Andrićev u prestonici i prozni odlomci posvećeni Beogradu.