Velika šansa za stručnu studentsku praksu: Gradska uprava Kruševca učestvuje na šestom Sajmu studentske stručne prakse u javnoj upravi
- Gradska uprava Kruševca učestvuje na šestom Sajmu studentske stručne prakse u javnoj upravi, koji organizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.
- Sajam je zakazan za 26. novembar 2026. u 10 časova, pod sloganom 'PR(a)VI KORAK'.
Gradska uprava grada Kruševca i ove godine učestvuje na šestom Sajmu studentske stručne prakse u javnoj upravi, koji organizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Sajam će biti održan danas sa početkom u 10 časova, pod sloganom "PR(a)VI KORAK“.
Ove godine 143 organa javne uprave širom Srbije nudi ukupno 1.424 mesta za stručnu praksu studentima osnovnih i master akademskih studija državnih univerziteta u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Novom Pazaru.
Sajam se održava onlajn, putem posebne virtuelne 3D platforme, gde će studenti moći da posete virtuelni stand GU Kruševca, upoznaju se sa njenim radom i saznaju sve detalje o uslovima i mogućnostima za obavljanje stručne prakse.
GU Kruševca poziva sve zainteresovane studente da joj se pridruže, postave pitanja i naprave svoj PR(a)VI korak u javnoj upravi. Više informacija i direktan pristup Sajmu na dan održavanja dostupni su na portalu Virtuelne zajednice studentske stručne prakse u javnoj upravi.