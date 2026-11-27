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Gradska uprava grada Kruševca i ove godine učestvuje na šestom Sajmu studentske stručne prakse u javnoj upravi, koji organizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Sajam će biti održan danas sa početkom u 10 časova, pod sloganom "PR(a)VI KORAK“.

Ove godine 143 organa javne uprave širom Srbije nudi ukupno 1.424 mesta za stručnu praksu studentima osnovnih i master akademskih studija državnih univerziteta u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Novom Pazaru.

Sajam se održava onlajn, putem posebne virtuelne 3D platforme, gde će studenti moći da posete virtuelni stand GU Kruševca, upoznaju se sa njenim radom i saznaju sve detalje o uslovima i mogućnostima za obavljanje stručne prakse.