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Podrška programa i finansiranje Ministarstvo kulture je kroz program „Gradovi u fokusu“, namenjen unapređenju kulturnih sadržaja širom Srbije, prepoznalo potrebe opštine Trstenik i izdvojilo 6 miliona dinara za rekonstrukciju i adaptaciju biblioteke u Velikoj Drenovi.

Predsednica opštine Trstenik Milena Turk je izjavila da su time značajno poboljšani uslovi za rad biblioteke i da je meštanima Velike Drenove i okolnih mesta obezbeđen kvalitetniji prostor za čitanje, učenje, kulturna okupljanja i obrazovne aktivnosti.

Područno odeljenje Narodne biblioteke „Jefimija“ iz Trstenika renovirano je zajedničkim sredstvima Ministarstva kulture i opštine Trstenik u ukupnom iznosu od 7 miliona dinara. Urađena je rekonstrukcija krova i hidroizolacija, odakle su poticala najveća oštećenja. Opština planira dalju modernizaciju prostora kako bi deci od najranijeg uzrasta približila knjigu. Već postoji aktivna saradnja sa Predškolskom ustanovom „Biseri“, čiji mališani redovno posećuju biblioteku, oslikavaju je i učestvuju u njenom uređenju. Realizacijom ovog projekta opština Trstenik nastavlja ulaganje u kulturne sadržaje i ravnomeran razvoj svih naseljenih mesta na svojoj teritoriji, istakla je gospođa Turk.

Bibliotekar Nenad Radić naveo je da je zgrada do pre godinu dana bila u izuzetno lošem stanju - usled sleganja terena zidovi su bili ispucali, krov se razmicao i dolazilo je do velikih prokišnjavanja, pa je objekat ovom obnovom spasen od sigurnog propadanja. Radovi su počeli u proleće, trajali su nekoliko meseci i Biblioteka je tokom leta počela da radi u potpuno obnovljenom prostoru, uz postavljene spoljne armature i nov krov,.