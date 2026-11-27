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U Opštoj bolnici Kruševac zabranjene su posete hospitalizovanim pacijentima na bolničkom lečenju, a ova mera doneta je usled nepovoljne epidemiološke situacije sa respiratornim zaraznim bolestima i dolaska sezone gripa

Mera se odnosi na građane Rasinskog okruga, a javnost će o eventualnim izmenama i prestanku važenja zabrane biti obaveštena na vreme, a doneta je na predlog Zavoda za javno zdravlje Kruševac i Komisije za zaštitu od bolničkih infekcija Opšte bolnice Kruševac.