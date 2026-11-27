Pogoršana epidemiološka situacija u Rasinskom okrugu: U Opštoj bolnici Kruševac zabranjene posete pacijentima
- U Opštoj bolnici Kruševac od sutra su zabranjene posete hospitalizovanim pacijentima zbog pogoršane epidemiološke situacije i sezone gripa.
- Mera važi za građane Rasinskog okruga, a o njenom ukidanju i eventualnim izmenama javnost će biti blagovremeno obaveštena.
U Opštoj bolnici Kruševac zabranjene su posete hospitalizovanim pacijentima na bolničkom lečenju, a ova mera doneta je usled nepovoljne epidemiološke situacije sa respiratornim zaraznim bolestima i dolaska sezone gripa
Mera se odnosi na građane Rasinskog okruga, a javnost će o eventualnim izmenama i prestanku važenja zabrane biti obaveštena na vreme, a doneta je na predlog Zavoda za javno zdravlje Kruševac i Komisije za zaštitu od bolničkih infekcija Opšte bolnice Kruševac.
Ovakve mere su posebno važne jer u sezoni respiratornih infekcija, virusa, bakterija i gripa zaraza može da se prenese i pre nego što se pojave prvi jasni simptomi ili kada tegobe deluju sasvim blago, dok su ljudi koji leže u bolnici već osetljiviji i podložniji komplikacijama, pa ograničavanje poseta pomaže da se zaštite i pacijenti i zdravstveni radnici.