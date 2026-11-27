ČAK 12 DELOVA BEOGRADA DANAS SU BEZ STRUJE: Proverite da li ste na spisku, isključenja kreću od 8.30 sati
Spisak isključenja struje u Beogradu.
Zvezdara
08:30 - 14:00 RUŽE JOVANOVIĆ: 24,32, VOJE VELJKOVIĆA: 33-45, ŽABLJAČKA: 11,
Palilula
08:30 - 13:00 Naselje BORČA: BATINJOLSKA: 4,8,12-14,3,7-15, GOLUBIĆKA: 2-8,1-7,11, JOVANA ZLATOUSTOG: 48,9, PALA TELEKIJA: 14-22,11-21, RASTKA NEMANJIĆA: 30-34,38-40,55,63-65,
10:00 - 12:00 SLANAČKI PUT: 30V,35V,51-57, VIŠNJIČKI VENAC: 1F-1T, Naselje VIŠ.BANJA: ROMENA ROLANA: 1A,
Voždovac
09:00 - 10:00 VOJVODE STEPE: 612,616-634,651-675, Naselje KUMODRAŽ: REMETINSKA: 8B,
09:00 - 12:00 Naselje BELI POTOK: AVALSKA: bb,77,81-81A,85-87, BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 85A, FRICKA LOHA: 32A-34, TORANJ NA AVALI: BB,BB, Naselje PINOSAVA: BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: BB,18-46A,52,56,66,242,3-3, NOVA 3: 2-8,1-7, Naselje RIPANJ: BELA REKA: 2-10,16-32,36-40A,1,5-21,27-31,35-41,47-55,59, LIPOVIČKI PUT: 350-370,351-369, OKLISAK: 4,24,1,15A,19-19A,23, PALANAČKI POTOK: 20,26,32,36,40-48,80,17-33,37A-39,47, PUT ZA KOLONIJU: 10,14-22E,26-38,46-48,52-98,102-108,114-128,142,21-23V,29-41,45-53,59-75,79-87,91-95,107,111-129, TIMOČKI PUT: 10-20,28,32-34A,38A-40,44,48-48A,54-56,60-82,86-90,94,98-104A,1,5-21,25-25A,29-37,87, ŽELEZNIČKA: 30-30A,217-227A,231A-233A,237-249,
08:30 - 14:00 Naselje BELI POTOK: BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 22,98,13A-17,69,73-77, ZMAJA OD AVALE: 13A, Naselje SELO RAKOVICA: ŽARKA SAVIĆA: 3-3B,
09:00 - 15:00 MATOŠEVA: 3, PETROVARADINSKA: 19,
Čukarica
08:30 - 14:00 KNEZA VIŠESLAVA: bb,
Rakovica
08:30 - 14:00 KNEZA VIŠESLAVA: 29-29Ž, LUKE VOJVODIĆA: 12-18G,41-51,55-79,
Novi Beograd
10:00 - 17:00 SURČINSKA: 40,90E-90ž,94-94V,9f-9m,17, VALTROVIĆEVA: 8,
Zemun
08:30 - 12:30 AUTOPUT ZA NOVI SAD: 2A-2v,1-1A, UGRINOVAČKA: 210B-212V/3, Naselje ALTINA: DOBANOVAČKI PUT: 18A, HEMINGVEJEVA : 1B-1V, RATARSKI PUT: 2-26,36,1-25A,31-37B, UGRINOVAČKI PUT: 3A,
Grocka
08:00 - 16:00 Naselje VRČIN: GODNJIČKA: 26,13,19, JUG BOGDANOVA: 2,1-5, KOSANČIĆEVA: 1, MILKE PROTIĆ: 2-6,3, MILUTINA MILANKOVIĆA: 2-2A,20-22,36-38,44,50,5, MOŠE PIJADE: ,BB,16-18,1-23B,27-37, ŠTIPSKA: 12-14B,22-28,32,38-42,54A-74,78A,98-100,104-110,120-122,9-41,45-53,57-71C,75-91,95,101, TOPLIČKA: 2-6,1-3,9,15-17,21, TREBINJSKA: 2-4, VELJKA VLAHOVIĆA: 2,5-7, ZAGREBAČKA: 32,27-27B,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje PIROMAN: KOD DOMA: 255, MILETE ERAKOVIĆA: 20,28,190,206,218,5,13,29,171,195, MILUTINA ERAKOVIĆA: 22,64A,70,76-76A,104,110,118,222-224,242,250,3,101,131,
Sopot
08:00 - 14:30 Naselje MALA IVANČA: KOSMAJSKA: 14-18, LENJINOVA: 2,20-22,7-9,13-17,25, MILORADA MARKOVIĆA-MIĆE: 4A,8-10,14-18,22-38,124,3,7A-23,31-33,109C, NARODNIH HEROJA: 2,28,32-40,44,70,76A,1A-7A,11-17,27A,41B-47, PARTIZANSKA: 4B-6A,3,9, PROLETERSKA: 370,13-23C, SEDMOG JULA: 46-52,11,23-35, SVETOZARA MARKOVIĆA: 4A-14,1-5,9A-11, VLADE JAKOVLJEVIĆA: 3,7, ŽELEZNIČKA: 2-4,1-5A,9-15,19, Naselje MALI POŽAREVAC: AUTOPUT BEOGRAD-NIŠ: , BORAČKA: 2-8B,1-7, CARKOVA: 4-8,16,1-13, ČEDE GAJIĆA: 2-4,8-10,7, ČEDE ŽIVKOVIĆA: 2-10,1A-7,11, DESIMIRA MILOŠEVIĆA: 2,1-3, DRAGE ANĐELKOVIĆA: 2-12,26,9-13, DRAGUTINA NIKOLIĆA: 2,10,14,5,9,13-15,21-25, DRINSKA: 2A-4A,8,14,22,26-28,32-34,114-114A,1-3,7A, DVADESETŠESTOG MAJA: 2-8,12-16,1-7,11, GORNJAČKA: 2-2A,6,1-3A, HEROJSKA: 2,6,1-3,15, IVE ŽIVANOVIĆA: ,2-8,18-20,34,44,1-9, JAKOVA SIMIĆA: 29, JANKA MILOŠEVIĆA: 4-6,10,1A, LEPOSAVE STEPANOVIĆ: 2-4,1-3A, LJUBIVOJA GAJIĆA: ,6-12,18-22,26-42,46-48,52-54,58A-58G,62-64,68,100-102,108-108A,1A-5,9-11,15-33,37-41,53-55A,59A-59D,67-71,91,97-99,113,117A-121,129-131, LUKE OSTOJIĆA: 20, MIHAILA NIKOLIĆA: 16,1-3,7, MILANA PETROVIĆA: 8-14,160,9,113, MILOVANA GRUJIĆA: 2-4,8-14,7, NARODNIH HEROJA: 2-6,12,16-18,22-30,34-36,40,44-46,50-54,1-3A,7-13,17-23,29-31,35,39,43-53,353, POPAJINA: 2-6,1-7A,13,17, RADINA: 2,14,20,24,1-3,7-11, RADOJICE STEVANOVIĆA: 2-6B,244A,1A-7A,11,15A-17, RADOMIRA ĐURIČIĆA: 12,1-9, RADOMIRA JOVIČIĆA: 2-4,8-16,1, RAVNI GAJ: 2-4,8-14,34,5, SELJINO SOKAČE: 6,12-16,254A,1-9A,13,19, SOLUNSKA: 2-4,1-3, SREĆKA JOVANOVIĆA: 2-10,14-16,22-34,40A-40B,56-58,68-74,7-9,13-15,21-27,31-33,97A, STANOJA STEVANOVIĆA: 9, TIHOMIRA NIKOLIĆA: 2-6,1-3, TIHOMIRA RADIĆA: 2,16,22-34,3-5,11, TIJE SIMIĆA: 2A,6,10,1-9, TREĆEG DECEMBRA: 3,7, TRG KOSMAJSKIH PARTIZANA: 8,100,1-1,11,41, USKOČKA: 4,1-3, USTANIČKA: 2-6,20,1-7,25A-27, VITE GRUJIĆA: 2-4B,8,20,24,1-11B,19,31,47,77, VITOKE ŽIVANOVIĆ: 2-4,8,12-16A,20-24,32A,1-21A, VOJISLAVA STEVANOVIĆA: 2,6-8A,12,5-15,21, VUČKA MILIĆEVIĆA: 4-16,1,5,19,23, ŽELEZNIČKA: , ŽIVE STEVANOVIĆA: 6,20,40A,1A-3A,19,241, ŽIVOTE STEPANOVIĆA: 2-10,16-28,32-42,256A,1A-3,7-19,23-27,31,35-37,41,51,257-259, Naselje POPOVIĆ: BOŽE JEREMIĆA: 2A-6,1-5, BOŽE VASKOVIĆA: 2,1-5, BRAĆE PAVIĆ: 2-10,14A-18,1A-11,15A-19D, BRANE MARKOVIĆ: 2,6,10A-18,1-3,9A-11, BRANKA DUNIĆA: 2-4,1-5,17, BRANKA RANKOVIĆA: 2-12,16-16A,1, CANE MARJANOVIĆ: 2-10A,14,18-26B,34,38,266U,1A-19B,23A-29A,33-65, ČEDE RANKOVIĆA: ,2-8,12,16A-22B,26-30,36-42,1-21,307A, ĐAČKA: 2,18,1-3A, DESE MARKOVIĆ: 2-38G,44-90,110A,1-5,9A-43, DRAGOLJUBA ĐORĐEVIĆA: 2A-6A,10,1-3A, DRAGOLJUBA STAJKIĆA: 2A-6,1A,5A,9-13C, DRINSKA: 2B-4,8,1-3, ĐURĐA JOCIĆA: 4-6A,10-12A,1-13, GOLUBA IVKOVIĆA: 2-8,3, GROBLJANSKA: 2A,6-8,1-1B,5-7, JANKA SEKULIĆA: 2A-2B,6-16,22A-28A,32-40B,44B-52,1-27B,39,53B, KOSMAJSKA: 2-6B,10-40A,902,1-3A,7B-11,17A-27G,31-41,331A, KOSOVSKA: 2,32,1-3,7-13, LJUBIŠE JOVKOVIĆA: 1, LJUBOMIRA JOVIČIĆA: 2,10,1A-9, MILENTIJA SEKULIĆA: 2-8,12A-14,1,5-19A, MILORADA MARKOVIĆA-MIĆE: 2-6B,10A-28,32-36A,40-50B,54-64,68A,72-80,84B-96A,102A-122,288A,332G,1B-51,55-75A,79-81,85-107B,173G,269B,351, MILOSAVA JOVIČIĆA: 10-12, MILUTINA KOSANIĆA: 2,1-5, MIODRAGA STOJANOVIĆA: 8,1-3A, MOMČILA JOVIČIĆA: 2A-12,114B,1A-3,7, PARTIZANSKI PUT: 2,6-10A,14-24B,28-30,1-7,13-17,23, POP-DININA: 2,1, PREDRAGA SEKULIĆA-CALA: 2-6A,10-12,102-102A,1-3A,7,11-13B,17A-19,103A, PRVOMAJSKA: 4A,1A-1G,5A-15, RADENKA STEVANOVIĆA: 2-10,14,20,30-32,1-1F,7A-15F,19-25,29,33,37,41-43A, RADOMIRA JEVTIĆA: 2-6,1A-11, RADOMIRA VEKIĆA: 2-14A,1-3, RAJE KOSTADINOVIĆA: 2A,6-10, ŠKOLSKA: 2-4,1,5, SVETE VEKIĆA: 2-14,18-18B,328,1-3,7A-9A,13-17,327,331, TADIJE ŽUNJIĆA: 2,1-3, TIHOMIRA ČOLIĆA-BADŽE: 2-2A,6-8B,14-20,24-26,1-17B,21A-31,43,67B, TIHOMIRA JOCIĆA: 2,1D-3B, ŽIVKA JOVIČIĆA: 4-12A,1A,5-7A,121-121B, ŽIVOTE MILOSAVLJEVIĆA: 2A-4,8,7A-9, Naselje RALJA: CRNOTRAVSKA: 8,16, KOSMAJSKA: 3B, MILOVANA VIDAKOVIĆA: 4A-6,14,15A-17, NARODNIH HEROJA: 2,3, ŠUMADIJSKA: 12A,18A,38-44,48-62,68A-70,88,94,100-102,13,341, Naselje SOPOT: KNEZA MILOŠA: 35,
Mladenovac
09:00 - 14:00 Naselje RAJKOVAC: GAJČIĆ: ,2-4,10-14,18-20,1-3,7-9,13-21,25, KOVAČEVČIĆ: 2-10,3-5, MIHAILA MARKOVIĆA: 2-2A,10-12,22-28,11-17A,25, NEMANJINA: 64-110,114-118,130,57,63-63A,69-71,81,87-91,113, NOVA 147: 4-6A,12, NOVA 161: 2-8,1-5,9B-11, NOVA 183: 2-10,16,1-11,17, NOVA 22: 4-14,18-30,34-40,1-7,15-31,47A,51-61A, NOVA 24: 2-4,8-22,26,1-11A,29,35, NOVA 28: 10-12,7-9,13-15, PETRA ILIĆA: 2-8,1-7A,11, RAJKOVAC: 1,9,25, SELIŠTE: 2-8,12,1-5,11, STANOJA BUGARSKOG: 2A-4,10,14-16,22,28,32,1-5,15, ŽIVADINA ŽUJOVIĆA: 2-8,112,3-7,29,71, Naselje VLAŠKA: BUNARAČA: 8,32A, LUKE: 8,15, ŠIŠMANCI: 15,23, VLAŠKA: 486-488,502,556A,574B-576,451,455A,549,553,575A,
Lazarevac
09:00 - 13:00 Naseljeno mesto Sokolovo (zaseok Centar).
12:00 - 14:00 Naselje Šušnjar: deo ulice Vojvode Putnika 32-52,45-75, Marka Tajčevića,Đure Daničića,Stefana Prvovenčanog, Jelisavete Načić,Cerovi (zaseok Šušnjar 1).
09:00 - 11:00 Naselje Leskovac (zaseok Crkva).
Kurir.rs