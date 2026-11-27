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Udruženje za prosperitet žena iz Novog Bečeja organizuje „Kolačijadu“, takmičenje u pripremi starinskih kolača, koje će biti održano u subotu 28. novembra, od 18 časova u Novom Bečeju.

Manifestacija je posvećena očuvanju tradicije i starih recepata, a interesovanje učesnika i posetilaca iz godine u godinu sve je veće. Prema rečima predsednice Udruženja Mire Stojšin, za ovogodišnju „Kolačijadu“ do sada se prijavilo više od 240 učesnika, među kojima su i udruženja i pojedinci i veliki broj meštana.

U takmičarskom delu učestvovaće i članice Udruženja za prosperitet žena, ali revijalno, bez nadmetanja, kako bi na taj način pružile podršku ostalim učesnicama.

- Kada smo počeli da organizujemo ovu manifestaciju, imali smo osamdesetak učesnika, a sada je interesovanje znatno veće. Ideja je bila da posebno motivišemo Novobečejce da se uključe u takmičenje i da zajedno sačuvamo recepte i način pripreme starinskih kolača - istakla je Mira Stojšin za novosadski Dnevnik.

Posebna pažnja posvećena je pravilima takmičenja, jer kolači moraju biti pripremljeni prema starim receptima. Upotreba namirnica poput šlaga i pudinga nije dozvoljena, kao ni pripremanje torti.

Takmičari će zato predstaviti raznovrsne tradicionalne poslastice, među kojima su štrudle, različite vrste kiflica, žerbo kocke, vanilice, breskvice, mađarice, pite sa tankim korama, medene i lenje pite.

Prijavila se i takmičarka koja planira da pripremi kolač po receptu iz 1865. godine.

Foto: Shutterstock

Čuvene Mirine štrudle

Mira Stojšin i sama je poznata po pripremi štrudli, sa kojima učestvuje na različitim manifestacijama i takmičenjima, gde postiže zapažene rezultate. Štrudle priprema i za prodaju, a kako ističe, tokom avgusta imala je posebno mnogo posla.

– Avgust mi je bio udarni mesec, jer sam za samo 30 dana pripremila čak 75 štrudli, a to sve treba umesiti i ispeći - ističe Mira Stojšin.

- Zato razmišljam da za „Kolačijadu“ gostima i takmičarima pripremim isključivo svoje čuvene štrudle, ali i da predstavim nešto novo – jafa štrudlu, recept na kojem sam radila nekoliko meseci. Naziv govori da ukusom podseća na popularni slatkiš, ali se on ne koristi u pripremi, već sastojci koje svaka domaćica ima u kući.

Kako je objasnila Mira Stojšin svaki takmičar sam obezbeđuje materijal za pripremu kolača, dok će najuspešniji biti nagrađeni peharima, medaljama i diplomama, kao i zahvalnicama.

- Žene su izuzetno kreativne, a mnoge su sačuvale i naučile da pripremaju poslastice po starim, često već zaboravljenim receptima. Osim toga, na ovakvim okupljanjima imaju priliku i da razmenjuju recepte, mada postoje i one koje ne žele da otkriju svoju „porodičnu tajnu“ - kaže mira Stojšin.

Za učesnike i posetioce pripremljeni su večera i neograničeno piće, a cena od 2.100 dinara predstavlja kotizaciju koja pokriva troškove večere, odnosno porciju hrane i piće tokom događaja. Program će upotpuniti muzika, tombola i nagrade za pobednike.