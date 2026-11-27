STARIJI DA SE SA OSMEHOM SETE, A MLADI DA VIDE PRVI PUT Improvizacija stare dragačevske svadbe u Guči podsetila na lepotu srpskih svadbenih običaja (FOTO)
U organizaciji Kulturnog centra opštine Lučani u Guči, 24. novembra 2026. godine, u sali Kulturnog centra, realizovan je program pod nazivom „Improvizacija stare dragačevske svadbe“.
Program je bio posvećen očuvanju, predstavljanju i promociji tradicionalnih svadbenih običaja dragačevskog kraja, kao značajnog dela nematerijalnog kulturnog nasleđa ovog podneblja.
Kroz pesmu, igru, zvuk trube, narodnu nošnju i scenski prikaz svadbenih običaja, publika je imala priliku da se upozna sa nekadašnjim načinom proslavljanja svadbe u Dragačevu, kao i sa običajima koji su se prenosili sa generacije na generaciju.
U programu su učestvovale pevačke grupe iz Dragačeva: „Guča – Dragačevo“, „Dragačevski vez“, „Dr Vladan Babić“, „Srpska šajkača“ i „Staro Dragačevo“, KUD „Dragačevski Abrašević“ iz Guče, kao i Trubački orkestar Vladimira Kuzmanovića iz Lučana.
Prisutne je pozdravila Snežana Šaponjić Ašanin, etnolog i muzejska savetnica u Narodnom muzeju Čačak, rukovodilac projekta.
O očuvanju tradicije i nematerijalnog kulturnog nasleđa govorila je Vesna Dušković, etnolog i muzejski savetnik iz Beograda, približivši prisutnima značaj očuvanja tradicionalnih običaja i njihovog prenošenja na buduće generacije.
Program je predstavljao spoj kulturno-umetničkog izraza, muzike i etnološkog nasleđa, sa ciljem da se kroz scenski prikaz sačuva sećanje na tradicionalnu dragačevsku svadbu i ukaže na značaj očuvanja lokalnog kulturnog identiteta.
Realizacijom ovog programa Kulturni centar opštine Lučani u Guči nastavio je aktivnosti usmerene ka negovanju, očuvanju i prezentaciji tradicije i nematerijalnog kulturnog nasleđa Dragačeva.
Projekat je podržan sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije.
Kurir.rs/Infoliga