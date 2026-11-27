Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
isključenja vode
PETROVČIĆ DANAS BEZ VODE: Natočite do vrha, radovi traju od 9 do 18 sati
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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Surčin, u petak, 27. novembra 2026. godine, u periodu od 9 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u naselju Petrovčić.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
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