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Božićni post zvanično počinje u subotu, 28. novembra, ali će vernici već danas morati da se odreknu mrsne hrane, s obzirom na to da je i petak posni dan.

Pred vernicima je 40, odnosno zbog petka 41 dan, uzdržavanja i molitve, te pripreme za najradosniji hrišćanski praznik - Božić.

Veruje se da je božićni post uveden još u četvrtom veku, a da je puno trajanje od 40 dana dobio u 12. veku. Tokom posta se ne jedu meso, beli mrs i jaja. U poslednjoj nedelji se posti strože, bez upotrebe ribe. Na Badnji dan se ne upotrebljava ni ulje ni vino. Po trajanju je drugi, a po redu blaži od vaskršnjeg i gospojinskog. Ponedeljkom, sredom i petkom se posti na vodi, utorkom i četvrtkom na ulju, a subotom i nedeljom je dozvoljeno jesti ribu.

Koji dani su na vodi - Božićni post traje 40 dana i nije tako strog kao veliki (vaskršnji) post

- Počinje 28. novembra, a završava se 6. januara (na Badnji dan)

- U toku celog posta ne jedu se meso, mlečni proizvodi i jaja

- Ponedeljkom, sredom i petkom posti se na vodi, dok su utorkom i četvrtkom dozvoljeni ulje i vino

- Riba se jede subotom i nedeljom (do poslednje nedelje posta), kao i na velike praznike poput Vavedenja Presvete Bogorodice (4. decembar) i Svetog Nikole (19. decembar)

- Poslednja nedelja božićnog posta (od 31. decembra do 6. januara) posti se strože - bez ribe, na vodi i ulju

- Na Badnji dan se ne upotrebljavaju ni ulje ni vino, već se obavezno posti na vodi

Teolog i veroučitelj Aleksandar Đurđević kaže za Kurir da svako treba da posti u skladu sa svojim mogućnostima i sposobnostima, uz blagoslov sveštenika ili duhovnika.

Teolog otkriva kada sin preuzima slavu od oca Foto: Printscreen Instagram

- Kada je reč o ublažavanju posta ili razrešenju od pojedinih pravila, o tome odlučuje sveštenik, uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinca. Mogu biti razrešeni ljudi koji su bolesni, kojima je lekar prepisao određenu terapiju i kojima je zbog lekova potrebna jača, mrsna hrana, ali i oni koji obavljaju teške fizičke poslove, poput rudara, putara i građevinskih radnika. Sve to uz dogovor sa sveštenikom i uz njegov savet - navodi Đurđević.

Nedoumice tokom posta - subotom, nedeljom i u danima kada se posti na ulju dozvoljeno je popiti čašu vina i rakije - treba se suzdržavati od alkohola, ne treba se opijati

- treba se uzdržavati i od seksualnih odnosa

- supružnici koji su sklopili svetu tajnu braka sami o tome donose odluku

- oni koji nisu venčani u crkvi, a koji imaju odnose, nisu na pravom putu

Foto: Shutterstock

Teolog naglašava da pitanje hrane nije najvažnije pitanje posta.

- Mi smo i telesni, ali i duhovni, tako da akcenat treba da bude i na pojačanoj molitvi, da idemo redovno na bogosluženja, da ne izostajemo sa svete liturgije, da ispovedamo svešteniku svoje grehe, da preispitujemo sebe i svoju savest. I da jednostavno promenimo neke navike, da imamo uzdržanje, recimo, od sokova, cigareta ili pak upotrebe mobilnog telefona ili neke druge stvari za koju vidimo da nas ometa u svakodnevnom delovanju. Treba se uzdržavati loših pomisli, loših dela, svađe... Uzdržavamo se od hrane, ali treba da ne jedemo jedni druge i da se uzdržavamo od svega lošeg, i to ne samo u periodu posta već i nakon njega - zaključio je on.

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Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" upozorio je na najčešće greške u ishrani tokom posta, ističući da izbacivanje mesa, mleka, mlečnih proizvoda i jaja ne znači automatski i zdraviju ishranu. Stručnjaci ukazuju da mnogi tada preteruju s hlebom, testeninama i pecivima, dok zanemaruju mahunarke i druge izvore biljnih proteina, zbog čega obroci mogu postati nutritivno neizbalansirani.

Ko može biti razrešen - bolesni ljudi koji piju jaku terapiju

- teški fizički radnici (rudari, putari, građevinci)

- trudnice, deca i stariji Ko može biti razrešen - bolesni ljudi koji piju jaku terapiju

- teški fizički radnici (rudari, putari, građevinci)

- trudnice, deca i stariji

Pričešće Foto: Shutterstock

- Moramo voditi računa i o unosu maslinovog ulja i orašastih plodova. Iako je njihova nutritivna vrednost velika, oni imaju i visoku energetsku vrednost, što znači da u našoj ishrani, u vreme posta, mogu biti zastupljeni u ograničenim količinama. Osnovu posne ishrane čine voće i povrće. Da bismo duže imali osećaj sitosti i da bi unos nutritivnih namirnica bio zastupljen u dovoljnoj količini, u našu ishranu treba da budu uključeni: pasulj, grašak, leblebije, sočivo, ovas, heljda, pirinač, integralni hleb, povrće - kuvano, grilovano, sveže voće, semenke, orašasti plodovi, maslinovo ulje - navodi se na sajtu "Batuta".