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Vlažan kolovoz, jak pljusak, ugažen sneg i poledica drastično produžavaju zaustavni put automobila, pa brzinu treba prilagoditi uslovima na putu čak i kada ne prelazite zakonsko ograničenje. Stručnjaci daju konkretne preporuke koliko treba usporiti, zašto je važno udvostručiti odstojanje između vozila i kakve kazne prete vozačima koji ne prilagode brzinu.

Rešavanje dileme kojom brzinom treba voziti u uslovima vlažnog kolovoza, jakog pljuska ili ugaženog snega na kolovozu, počinje od domaćeg Zakona o bezbednosti saobraćaja (ZOBS).

On, naime, ne propisuje fiksne brzine dozvoljene brzine kretanja u određenim vremenskim prilikama kao što bi, na primer, bilo “maksimalno 80 km/h po kiši”, ali zato nalaže da vozač brzinu prilagodi stanju puta i vremenskim uslovima “tako da može bezbedno da zaustavi vozilo pred svakom preprekom”.

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja kaže da i upravljač puta ima mogućnost da postavi posebnu saobraćajnu signalizaciju gde će ograničiti brzinu u slučaju kiše ili dok su na kolovozu sneg, led i poledica.

To su saobraćajne table sa nacrtanim oblakom iz koga pada kiša ili snežna pahulja.

Koliko smanjiti brzinu po pljusku, snegu i poledici

U praksi, ako govorimo o brzinama dozvoljenim na autoputu (do 130 km/h) i na regionalnim/magistralnim putevima (do 80 km/h), te preporuke kojih se treba pridržavati pri određenim vremenskim uslovima su sledeće:

Damir Okanović Foto: Kurir Televizija

Slaba kiša i vlažan kolovoz: Na autoputu 100-110 km/h, a na regionalnom/magistralnom 60-70 km/h

Jak pljusak i loša vidljivost: Na autoputu 80-90 km/h, a na regionalnom/magistralnom 50-60 km/h

Ugažen sneg: Na autoputu 60-80 km/h, a na regionalnom/magistralnom 40-50 km/h

Poledica ili jak sneg na kolovozu: Na autoputu 40-60 km/h, a na regionalnom/magistralnom 30-40 km/h Koliko se produžava zaustavni put

Smanjenje brzine u navedenim vremenskim uslovima osnova je bezbedne vožnje iz najvažnijeg razloga - zaustavni put vozila drastično se produžava u odnosu na situaciju kada je kolovoz suv.

- Na suvom asfaltu pri brzini od 100 km/h zaustavni put je oko 75 do 80 metara. Na mokrom putu, pak, on raste na preko 100 metara, dok po snegu može biti i preko 150 metara – ukazuju saobraćajci.

Uz to, naročito ako su vremenski uslovi takvi da se vozači suočavaju sa većom količinom padavima, preti opasnost i od akvaplaninga.

- U takvoj situaciji, pri brzinama većim od 80-90 km/h po dubljoj vodi na kolovozu, gume ne stižu da izbace vodu, automobil gubi kontakt sa asfaltom i bez kontrole počinje da pliva” – upozoravaju oni.

Zašto je važno pravilo četiri sekunde

Zbog toga, Damir Okanović ističe da je držanje optimalnog odstojanja između dva vozila najbitnije.

nevreme kiša auto gužve saobraćaj Beograd Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

U normalnim uslovima, kada je kolovoz suv, ono vremenski iznosi dve sekunde, odnosno, kako se to najprostije objašnjava: “Ako vozilo ispred vas prolazi pored bandere, treba da prođu dve sekunde dok vaše vozilo ne prođe pored tog objekta”.

- Međutim, ako je kolovoz mokar, onda se primenjuje pravilo četiri sekunde i bezbedno odstojanje se udvostručuje iz prostog razloga što na mokrom kolovozu točkovi imaju lošije prijanjanje na podlogu i samo vozilo ima duži zaustavni put - objašnjava Okanović.

Ovo pravilo, dodaje, posebno je važno u ovakvim vremenskim uslovima zbog pešaka.

- Pešaci su, naime, teže uočljivi ne samo zbog mokrih stakala na vozilu, već i zato što mnogi od njih nose tamniju garderobu i kapuljače koje su najveći neprijatelj njihove bezbednosti, jer pod kapuljačom im se smanjuje vidno polje i slabije čuju nailazak vozila. Zbog toga, kada se na mokrom kolovozu priblićavaju pešačkim prelazima, a imajući u vidu duži zaustavni put, vozači posebno treba da vode računa o pravilu četiri sekunde - ukazuje naš sagovornik.

Kazne za neprilagođenu brzinu

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Konačno, i kazne za neprilagođenu brzinu su razlog zašto je važno “spustiti gas” kada vozite po kiši i snegu. Jer, iako ne vozite preko opšteg ograničenja brzine, ukoliko u ovakvim vremenskim uslovima dođe do saobraćajne nezgode, saobraćajci piše prijavu za neprilagođenu brzinu uslovima na putu.

Okanović, ipak, ističe da je u takvoj situaciji važno kako je došlo do nezgode, te da se mora napraviti jasna podela između dozvoljene i prilagođene brzine.

- Prilagođena brzina je ona koja je uvek ispod dozvoljene. Ako vozim preko 50 km/h, a ograničenje je 50 km/h, onda se uopšte ne postavlja pitanje da li je brzina bila prilagođena ili ne, jer je nedozvoljena. Ali, ako sam u granicama dozvoljene brzine, onda se postavlja pitanje da li je ona bila prilagođena. Što se toga tiče, vozač je u obavezi da ne prilagođava brzinu svemu i svačemu, već da je prilagodi pred svakom preprekom koju vidi ili ima razloga da je predvidi, naravno imajući u vidu stanju stanje i uslove puta - navodi Okanović.