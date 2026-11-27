Slušaj vest

Narodna poslanica Studentske liste i profesorka Građevinskog fakulteta Sanja Fric izjavila je večeras da je mala verovatnoća da međunarodna specijalizovana izložba Ekspo 2027 u Beogradu bude otkazana i najavila da će biti proverena bezbednost objekata.

Ona je rekla da je Ekspo obaveza koju je država preuzela na sebe, ali da je cilj buduće vlade da izložbu, kako kaže, vrati u zakonske okvire i proveri bezbednost objekata za masovnu upotrebu.

Fric je u intervjuu za Insajder, komentarišući izjavu ministra finansija u tehničkom mandatu Siniše Malog da Studentska lista treba da donese odluku u vezi sa održavanjem izložbe, napomenula da Studentska lista još uvek nije preuzela izvršnu vlast, niti upravlja resornim ministarstvom.

„Jedno je projekat Ekspo, a drugo je projekat koji se vezuje za plan za 2027. godinu, gde imate niz infrastrukturnih projekata koji suštinski nemaju veze sa izložbom. Taj prostor koji je predviđen za izložbu je mnogo manji od onog što je tema prostornog plana, izmena tih prostornih planova i leks specialisa. Smatramo da se u ovom kratkom roku do realizacije izložbe mora usredsrediti na one objekte koji su neophodni za njenu realizaciju“, rekla je Fric.

Tvrdi da je dinamika realizacije projekta Ekspo ugrožena, kako je rekla, još u prethodnih nekoliko meseci, a ne u poslednjih mesec dana.

„Zašto se sada ljudi plaše da potpisuju projekte i dozvole ako se prethodnih godina radilo po pravilima struke i u skladu sa zakonom“, navela je Fric.

Na pitanje da li ima vremena i kapaciteta da se do otvaranja izložbe proveri bezbednost objekata, Fric je potvrdila da već postoji tim stručnjaka – urbanista, planera, građevinskih inženjera, arhitekata, pravnika i ekonomista – koji analiziraju javno dostupne podatke i koji će moći da utvrde bezbednost čim dobiju kompletnu dokumentaciju i uvid u građevinske dnevnike.

Ministarstvo finansija je najavilo danas da je u pripremi sveobuhvatan izveštaj o dosadašnjem toku realizacije projekta Ekspo 2027, koji će pružiti uvid u aktuelno stanje građevinskih radova, kao i u aktivnosti preduzete u okviru priprema za održavanje izložbe, i da će nakon razmatranja u Vladi biti prosleđen skupštinskoj većini, kako bi se izjasnila o sudbini Ekspa.