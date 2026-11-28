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Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je odluku o razrešenju osam državnih sekretara u Ministarstvu privrede, Ministarstvu kulture i ministarstvu informisanja i telekomunikacija, objavljeno je danas u Službenom glasniku.

Državni sekretari Andrea Horvat Kiralj, Andrijana Jovanović, Darko Mitrović i Vladimir Arsenović razrešeni su u ministarstvu privrede.

U ministarstvu kulture, razrešeni su državni sekretari Lav Grigorije Pajkić, Dejan Antić i Miomir Đorđević.

Državni sekretar Slaviša Antić razrešen je u Ministarstvu informisanja i telekomunikacija na sopstveni zahtev, kako se navodi u rešenju koje je objavio Službeni glasnik.

V.d. zamenica direktora Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Olga Milojević rezrešena je dužnosti na sopstveni zahtev, kao i v. d. pomoćnici direktora u toj kancelariji Đorđe Aleksić i Slađana Đokić.

Status vršioca dužnosti u trajanju od tri meseca koji počinje u decembru dobila su tri pomoćnika ministra unutrašnjih poslova, kao i po jedan pomoćnik u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju.

Mandati su istekli po jednom pomoćniku ministra u Ministarstvu zaštite životne sredine i Ministarstvu za brigu o selu.

Rešenja je u četvrtak, 26. novembra, potpisao premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut.

Prethodno je Vlada u tehničkom mandatu donela odluku da Siniša Mali preuzme ovlašćenja ministra privrede do izbora novog ministra, a tu odluku je Macut potpisao 25. novembra, nakon što je Adrijana Mesarović podnela ostavku na funkciju ministarke privrede.

Odlukom Vlade u tehničkom mandatu, tada je takođe i Nenad Vujić preuzeo ovlašćenja ministra kulture do izbora novog ministra kulture, umesto Nikole Selakovića.

Skupština Srbije je 24. novembra konstatovala ostavke Selakovića i Mesarovićeve jer su izabrani za narodne poslanike.