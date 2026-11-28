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U centrima Vojske Srbije za specijalističku obuku realizovana je provera individualne specijalističke obučenosti vojnika na služenju vojnog roka generacije "septembar 2026".

Provera dolazi nakon druge faze prvog perioda obučavanja, a pristupili su joj vojnici rodova pešadije, artiljerije, inžinjerije i artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva, službi logistike i telekomunikacija, kao i atomsko-biološko-hemijske i vazduhoplovno-tehničke službe.

Foto: Ministarstvo odbrane

Vojnici su prethodno prošli sve sadržaje obučavanja koji se odnose na individualnu taktičku obuku i izvođenje taktičkih radnji na bojištu, osposobili se za rukovanje naoružanjem i sredstvima svoga roda, odnosno službe i realizovali sva planirana gađanja.

Tokom dvodnevne provere, oni su, prema specijalnostima za koje su regrutovani, rešavali zadatke iz taktičke obuke i kroz praktične radnje i postupke pokazali stečena znanja i veštine u upotrebi naoružanja, borbenih sredstava i vojne opreme.