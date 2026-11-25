Slušaj vest

Tema današnjeg panela je tekst Nemanje Rujevića, prenet iz magazina Vreme, u kome Rujević, između ostalog, piše: „Nova vlast još nije ni vlast, a već joj s poznatih adresa stižu primedbe da je navodno jednako nacionalistička kao i SNS zahtevi da smesta ispravi krive Drine poslednjih decenija.“

Hajde da mi prvo vidimo šta je za Rujevića - nadam se ne i za studentsko „tamo gde treba“ - problem u tome što stižu primedbe na studentski program. Tim pre što primedba da je „jednako nacionalistička“ kao SNS nije izmišljotina. Studentski program - koji ne treba mešati sa Studentskom listom, pogotovo ne sa svim studentima - podjednako je nacionalistički kao i SNS-ov, kao Koštuničin i Tadićev, kao Miloševićev, što opet ne znači da su Studentska lista i studenti isti kao Milošević i SNS - daleko su od toga - mada imam snažan utisak da će biti slični diumvirima, Koštunici i Tadiću.

Ovo ne treba shvatiti kao zlonamernu primedbu. Režim diumvira, Koštunice i Tadića, bio je (i ostao) najveći domet uljuđenosti do kojeg se Srbija može vinuti. Ne mogu dokazati, ali garantujem. Nema Srbija „visinu“ za nešto više.

Konačno, Studentska lista je izbore mogla dobiti samo s takvim programom. I veoma je dobro što ih je dobila. I to u poslednji čas. Sledeća etapa bivšeg režima bio bi kolektivni delirium tremens.

Hiljaditi put: studentski program je legitiman koliko svaki drugi - drugo je pitanje kuda taj program vodi - Studentska lista je s takvim programom dobila izbore, dobila mandat, dobiće vladu, vlada će sprovoditi politiku. Nadajmo se da vlada, za razliku od Rujevića, neće negodovati ako joj neko stavi poneku primedbu. Vučić baš nije voleo primedbe, zar ne. Bilo bi dušekorisno da se nova vlast što više razlikuje od prethodne.

Kaže Rujević nešto niže u tekstu da su „na adresu Studentske liste počela da stižu sledeća očekivanja, zahtevi i primedbe (kao onomad Đinđiću): Triling teških tema - priznanje Kosova, sankcije Rusiji, Srebrenica i drugi zločini - koje (barem sada) za većinu u Srbiji nisu tema“.

Najpre da umirim Rujevića. Nikad taj „triling teških tema“ u Srbiji neće biti tema. Zato što se u Srbiji na vlast nikad neće uspentrati nijedna politika kojoj bi to bile teme. To, naravno, ima cenu, ali o ceni ćemo na sutrašnjem panelu. Sad ću napraviti još jedno pitanje: Šta je the fuck problem što stižu takvi zahtevi, koji su u demokratskim društvima podjednako legitimni kao i studentski program (i vlast).

Ima još umirujućih, a opet uznemirujućih vesti. Niko od onih koji, bilo s domaćeg bilo sa zapadnog terena, postavljaju citirane zahteve i primjedbe ne očekuje da ti zahtevi budu uzeti u razmatranje, kamoli usvojeni.

Pa zašto ih onda neprestano postavljaju (uglavnom sa zapada, na domaćem terenu su utihnuli). Zato što se diplomatska veština dobrim delom sastoji od postavljanja zahteva i primedbi za koje se zna da neće biti ispunjeni.