Slušaj vest

Akademik Radomir Saičić, redovni profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu, biće kandidat pokreta "Studenti ponovo pobeđuju" za predsednika Srbije na izborima zakazanim za 27. decembar, saopštio je danas pokret "Studenti ponovo pobeđuju".

Saičićeva kandidatura potvrđena je tokom današnje konferencije za medije, a novinarima se obratio i akademik Saičić rekavši da su prethodnu deceniju obeležili urušavanje pravne države, korupcija i govor mržnje.

Saičić je istakao da je potrebno obnoviti institucije koje su bivše vlasti zloupotrebljavali i da je ponosan što su mu studenti ukazali poverenje. Tom prilikom je obećao i da će se kao predsednik držati svojih ovlašćenja, da će javno obrazlagati svoje odluke i da će od drugih nosilaca vlasti tražiti istu odgovornost!

- Setimo se Jevanđeljske reči: "Koji hoće da bude prvi među vama, nek vam svima bude sluga". Vera mi daje moralnu snagu da držim reč, nauka me uči da postavljam pitanja i tražim dokaze, a život me naučio da, kada je najteže, preuzmem odgovornost. Tu odgovornost sam spreman da preuzmem i sada - rekao je on.

01:31 Konferencija studentska lista Izvor: MONDO/Marina Letić

Kada je reč o formiranju nove Vlade Srbije, Saičić je rekao da su konsultacije u toku i da će Vlada biti formirana brzo, ali ne prebrzo.

- Potrebno je da Vladu sastavimo što pre, pošto se odlazeća vlast trudi da potkopa državu. Ogromna finansijska sredstva se isisavaju iz sistema i trude se da otežaju stvar ne samo vlasti, već i građanima Srbije - kazao je kandidat za predsednika.

Saičić je podsetio i da je poreklom Srbin iz Crne Gore, od Vasojevića, i da tu ne vidi nikakvih problema.

- Ono što je obaveza nove vlasti je da se objedinjuje srpski narod, a ne da se stvaraju podele - kazao je on.

Istakao je, takođe, da ima pozitivan odnos prema evropskim vrednostima.