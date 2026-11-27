- Srdačan susret sa novim članovima iz Lopardinaca kod Bujanovca. Razgovarali smo o aktuelnoj političkoj situaciji i izazovima koji su pred nama. Poručio sam da sam spreman da izdržim sve i nastavim borbu, i da mi njihova podrška daje dodatnu snagu i podstrek. Uz razgovor o "novoj mladosti", nije izostalo ni malo humora, uz duhovit komentar jednog od prisutnih: "I mi Bajdena imamo" - pisalo je u opisu videa.