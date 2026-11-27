Politika
Vučić s novim članovima SNS iz Lopardinaca: Spreman sam da izdržim sve i nastavim borbu
- Aleksandar Vučić sastao se sa novim članovima SNS iz Lopardinaca kod Bujanovca i poručio da je razgovor bio srdačan.
- Na sastanku su govorili o aktuelnoj političkoj situaciji i izazovima, a Vučić je rekao da mu njihova podrška daje dodatnu snagu.
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Lider opozicije Aleksandar Vučić, sastao se sa novim članovima Srpske napredne stranke iz Lopardinaca kod Bujanovca.
- Srdačan susret sa novim članovima iz Lopardinaca kod Bujanovca. Razgovarali smo o aktuelnoj političkoj situaciji i izazovima koji su pred nama. Poručio sam da sam spreman da izdržim sve i nastavim borbu, i da mi njihova podrška daje dodatnu snagu i podstrek. Uz razgovor o "novoj mladosti", nije izostalo ni malo humora, uz duhovit komentar jednog od prisutnih: "I mi Bajdena imamo" - pisalo je u opisu videa.
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