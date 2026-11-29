Od katedre i SANU do skupštinske klupe i predsedničke trke

Rođen 31. oktobra 1961. godine u Beogradu, Radomir N. Saičić ističe da su ga oblikovali spoj slavnih crnogorskih predaka iz Vasojevića i beogradskog građanskog intelektualizma. Ime je dobio po dedi Radomiru, kog su Nemci streljali u Jajincima 1942. godine, a među njegovim precima su i komandant Milo Saičić, pradeda Novo i čuveni poručnik Aleksa Saičić, koji je u Rusko-japanskom ratu 1904. godine u dvoboju sabljom posekao japanskog samuraja.

Odrastao je u porodici posvećenoj obrazovanju, otac Nikola bio je ugledni arhitekta i univerzitetski profesor, majka Đulka studirala je klasičnu filologiju, a mlađa sestra Anđa takođe se posvetila arhitekturi.

Završio je Matematičku gimnaziju u Beogradu, diplomirao (1983) i magistrirao (1987) na Prirodno-matematičkom fakultetu, dok je doktorsku disertaciju odbranio 1992. godine na Hemijskom fakultetu.

Postdoktorsko usavršavanje završio je u Francuskoj (1995/96) na Institutu za hemiju prirodnih proizvoda (CNRS) u Žif sir Ivetu.

Na Hemijskom fakultetu zaposlen je od 1984. godine, a u zvanje redovnog profesora izabran je 2002. godine. Za dopisnog člana SANU izabran je 2012, a za redovnog člana Odeljenja hemijskih i bioloških nauka u novembru 2018. godine. Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Beograda za studente (1987), Medalje Srpskog hemijskog društva za pregalaštvo i uspeh u nauci (1995) i Nagrade grada Beograda za najbolje naučno ostvarenje u 2006. godini.



U junu 2025. godine potpisao je peticiju članova SANU kojom je zatražena ostavka Aleksandra Vučića, dok je u maju 2026. napustio otvaranje izložbe „Sveti Sava" u Galeriji SANU zbog najavljenog obraćanja ministra kulture Nikole Selakovića.

Bio je jedan od 14 osnivača grupe građana „Studentska lista - Studenti pobeđuju", a u izbornoj noći 25. oktobra upravo je on iz štaba proglasio izbornu pobedu.

Kao 91. na listi izabran je za narodnog poslanika, a mandat mu je potvrđen 17. novembra 2026. godine.