TRKA U KOJOJ SE ZNA POBEDNIK! Sve osim apsolutne pobede Saičića u prvom krugu bila bi senzacija
Predsedničke trke u Srbiji poslednjih skoro 10 godina teško da su donosile neizvesnost kada je reč o pobedniku: u dva prethodna izborna ciklusa Aleksandar Vučić je bio apsolutni favorit i na kraju i pobednik, a slična izborna dinamika nazire se i ovog puta.
Kandidat Studentske liste za prvog čoveka države, akademik Radomir Saičić već se izdvojio kao onaj čiji se trijumf 27. decembra uopšte ne dovodi u pitanje, dok ostali učesnici koji su najavili izlazak na crtu tek treba da pokažu da li mogu da ponude ozbiljniju konkurenciju.
Iako i analitičari ocenjuju da je pitanje pobednika bilo praktično rešeno i pre starta kampanje, predstojeće glasanje nosi pitanja kolika će biti izlaznost u jeku praznika, zbog moguće opuštenosti birača uverenih u siguran ishod i kakve posledice po dalji politički život nosi eventualni bojkot doskorašnje vlasti.
Formalnost
Politikolog Ognjen Gogić ocenjuje za Kurir da ovi predsednički izbori neće doneti nikakvu političku kulminaciju niti neizvesnost, ističući da je nakon ubedljive pobede Studentske liste na parlamentarnim izborima 25. oktobra pitanje predsednika praktično već rešeno.
- Ovi predsednički izbori biće antiklimaktički, jer posle onako ubedljive pobede Studentske liste više nema prostora za neizvesnost. Ranije je delovalo da će se sve razrešiti tek u drugom poluvremenu, ali sada su oni svedeni na formalnost koja treba da zaokruži novu vlast. Čak i ako SNS odluči da učestvuje, oni znaju da nemaju kandidata koji može da povuče ni onaj broj glasova koji su osvojili na parlamentarnim izborima, a kamoli preko toga - smatra Gogić.
Prema njegovoj proceni, jedina nepoznanica ostaje izlaznost.
- Ona će biti znatno manja nego u oktobru, jer deo birača smatra da je pobeda već sigurna i nema potrebu da po hladnom vremenu ponovo izlazi na birališta. Manju mobilizaciju imaće i oni glasači koji su u oktobru glasali strateški, samo da bi došlo do smene vlasti, dok bi odziv donekle mogli da poprave dolazak dijaspore pred praznike i odluka tradicionalnih opozicionih stranaka da li će se pridružiti podršci Saičiću ili nastupiti samostalno kako bi se ponovo profilisale - objašnjava Gogić, a kada je reč o kampanji naglašava da će ona biti "kratka i bez uobičajene polarizacije i tenzija".
- Jer Saičić nema ni pravog rivala s kojim bi se vodila polemika. Zato će pažnja javnosti mnogo više biti usmerena na formiranje nove vlade i izbor premijera i ministara, što se odvija paralelno sa ovim izborima i gde leži stvarna politička neizvesnost - zaključuje Gogić.
SNS u tamnom vilajetu
Urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović ocenjuje da će predsednički biti drugi korak političkih promena započetih na parlamentarnim izborima, ističući da je kandidat Studentske liste Radomir Saičić ubedljivi favorit.
- Sve osim apsolutne pobede Saičića, i to pobede u prvom krugu, bilo bi iznenađenje, senzacija i malo verovatno. Najvažnije pitanje kao da je rešeno, ali, naravno, neće samo od sebe. Treba da izađe ozbiljan broj ljudi i da zaokruži to ime. Uverenje u sigurnu pobedu moglo bi da dovede do apatije birača, kao u slučaju Borisa Tadića 2012. godine - rekao je Vukadinović za RTS.
Prema njegovoj oceni, u ovoj trci će se više gledati kolika je izlaznost, ko je drugi, a ko treći i sa kolikom razlikom pobeđuje prvi, nego što će postojati dilema oko pobednika. Sa druge strane, ističe da su SNS i Aleksandar Vučić u nezavidnoj poziciji jer i učešće i odustajanje nose velike rizike.
- SNS i Vučić su sada u situaciji kao u onom tamnom vilajetu, ako izađu, kajaće se, ako ne izađu, kajaće se. Ako izađu, pa se pokaže da imaju mnogo manje glasova nego 25. oktobra, to je neprijatno za nekoga ko šalje poruku da je ovo samo privremeni potres. Opet, ako ne izađu, neko drugi će možda ući u taj prostor - zaključuje Vukadinović.
Širok front podrške
Podršku kandidatu Studentske liste za predsednika Srbije Radomiru Saičiću pružile su stranke i pokreti sa različitih strana političkog spektra, Dveri, Pokret Promene u fokusu (PUF), SPO, Novo lice Srbije (NLS), PSG, SDS, Romska partija i organizacija Beograd u pokretu.
Predsednik SDS-a Boris Tadić poručio je na mreži Iks da daje „punu podršku profesoru Saičiću i Studentskoj listi", dok je PSG naveo da je to izraz doslednosti i borbe za obnovu demokratskih institucija i vladavinu prava.
Lider Romske partije Srđan Šajn ocenio je da Saičić ima sposobnost da sa jednakim razumevanjem zastupa i intelektualnu elitu i ljude sa društvene margine.
- Srbiji je potreban predsednik koji razume položaj siromašnih, obespravljenih i socijalno ugroženih građana, među kojima je i veliki broj pripadnika romske zajednice - poručio je Šajn.
Od katedre i SANU do skupštinske klupe i predsedničke trke
Rođen 31. oktobra 1961. godine u Beogradu, Radomir N. Saičić ističe da su ga oblikovali spoj slavnih crnogorskih predaka iz Vasojevića i beogradskog građanskog intelektualizma. Ime je dobio po dedi Radomiru, kog su Nemci streljali u Jajincima 1942. godine, a među njegovim precima su i komandant Milo Saičić, pradeda Novo i čuveni poručnik Aleksa Saičić, koji je u Rusko-japanskom ratu 1904. godine u dvoboju sabljom posekao japanskog samuraja.
Odrastao je u porodici posvećenoj obrazovanju, otac Nikola bio je ugledni arhitekta i univerzitetski profesor, majka Đulka studirala je klasičnu filologiju, a mlađa sestra Anđa takođe se posvetila arhitekturi.
Završio je Matematičku gimnaziju u Beogradu, diplomirao (1983) i magistrirao (1987) na Prirodno-matematičkom fakultetu, dok je doktorsku disertaciju odbranio 1992. godine na Hemijskom fakultetu.
Postdoktorsko usavršavanje završio je u Francuskoj (1995/96) na Institutu za hemiju prirodnih proizvoda (CNRS) u Žif sir Ivetu.
Na Hemijskom fakultetu zaposlen je od 1984. godine, a u zvanje redovnog profesora izabran je 2002. godine. Za dopisnog člana SANU izabran je 2012, a za redovnog člana Odeljenja hemijskih i bioloških nauka u novembru 2018. godine. Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Beograda za studente (1987), Medalje Srpskog hemijskog društva za pregalaštvo i uspeh u nauci (1995) i Nagrade grada Beograda za najbolje naučno ostvarenje u 2006. godini.
U junu 2025. godine potpisao je peticiju članova SANU kojom je zatražena ostavka Aleksandra Vučića, dok je u maju 2026. napustio otvaranje izložbe „Sveti Sava" u Galeriji SANU zbog najavljenog obraćanja ministra kulture Nikole Selakovića.
Bio je jedan od 14 osnivača grupe građana „Studentska lista - Studenti pobeđuju", a u izbornoj noći 25. oktobra upravo je on iz štaba proglasio izbornu pobedu.
Kao 91. na listi izabran je za narodnog poslanika, a mandat mu je potvrđen 17. novembra 2026. godine.
Vučić o Saičiću: Pobeđuje ubedljivije nego Lukašenko
Bivši predsednik Srbije i šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić izjavio je, gostujući u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji, da je pobeda kandidata Studentske liste Radomira Saičića na predstojećim predsedničkim izborima izvesna, ali je doveo u pitanje izborne uslove i najavio da lično neće glasati.
- Dakle, Radomir Saičić će da pobedi i on će dobiti to, to je ta izvesna situacija. Ako vi to nazivate pobedom u ovakvim izbornim uslovima, da, pobediće, kažem, sa većim procentom nego Lukašenko, što će valjda biti najbolji dokaz demokratije u Srbiji.
Tako da, ljudi neka sami razmisle tog dana, ako budu prihvatili ljudi u našoj stranci, ja ću da sedim negde i neću da izlazim na izbore. A šta će drugi ljudi da rade? I da sam jedini na svetu, jedini u celoj zemlji koji neću da izađem na te izbore - poručio je Vučić.
Podsećamo, Aleksandar Lukašenko je na predsedničkim izborima u Belorusiji u januaru 2025. godine osvojio skoro 87 odsto glasova birača.
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