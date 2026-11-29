Tri osobe su lakše povređene u četiri saobraćajna udesa koja su se dogodila tokom noći u prestonici.
hitna pomoć
TEŠKA NOĆ U BEOGRADU: Sredovečni muškarac uboden nožem u vrat, 4 saobraćajke, lekari hitali da pomažu pijanima
Slušaj vest
Šezdesetogodišnji muškarac uboden je nožem sinoć oko 21 čas u Beogradu nakon čega je prevezen u Urgentni centar, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Tri osobe su lakše povređene u četiri saobraćajna udesa koja su se dogodila tokom noći u prestonici.
Dežurne lekarske ekipe su izlazile na teren 125 puta, a od toga je 20 intervencija bilo na javnim mestima.
Lekari su na javnim mestima najčešće zbrinjavali alkoholisane osobe.
Noćas su se često javljali asmatičari, srčani bolesnici i onkološki pacijenti.
Kurir.rs/Tanjug
Reaguj
Komentariši