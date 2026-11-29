Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Najhladnije ovog jutra je na Kopaoniku i Crnom vrhu gde je u 6 sati izmereno minus devet stepeni i pada slab sneg.

Na Zlatiboru i u Sjenici je minus šest stepeni, pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U Vojvodini se jutarnje temperature kreću između nultog podeoka i jedan stepen, koliko je izmereno i u Beogradu.

U Kraljevu i Kruševcu je minus dva stepena, u Kuršumliji i Zaječaru minus 3.

Foto: RINA, Instagram

Prema najavi RHMZ, u toku jutra oblačno i hladno, u centralnim i južnim krajevima Srbije ponegde sa slabim snegom. U košavskom području i u planinskim predelima južne Srbije duvaće umeren i jak istočni i jugoistočni vetar.

Na području Beograda oblačno, u pojedinim delovima grada provejavanje snega. Vetar umeren i jak jugoistočni.





Temperature u Srbiji u 7 sati

Foto: RHMZ Printscreen

Vreme danas

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, na severu i zapadu suvo, a u ostalim predelima ujutru i pre podne sa slabim snegom, s najnižom temperaturom od - 2 do 1 i najvišom dnevnom od nule do 3 stepena Celzijusa.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), posle podne se očekuje prestanak padavina i razvedravanje u celoj zemlji.

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i u planinskim predelima istočne Srbije i jak, istočni i jugoistočni.

Vreme u Beogradu

I u Beogradu će danas biti oblačno i hladno, ujutru u pojedinim delovima grada uz mogućnost kratkotrajne susnežice ili snega. Temperatura će biti bez većeg kolebanja od nule do 2 stepena.

Tokom dana će u glavnom gradu biti suvo, od sredine dana uz postepeno razvedravanje. Duvaće slab do umeren, istočni i jugoistočni vetar.

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do nedelje, 6. decembra, narednih dana će biti suvo i hladno sa slabim i umerenim, na jugu i istoku zemlje i sa jakim, jutarnjim mrazem, a lokalno i pojavom poledice.

Vreme u decembru

Početkom decembra ponegde se očekuju i ledeni dani, sa maksimalnom temperaturom od - 3 do nule.