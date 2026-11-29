MINUS 9 NA KOPAONIKU! Uz Crni vrh to su dve najhladnije tačke u Srbiji! Pogledajte ostale temperature i koliki je sneg pao u Lazarevcu! (FOTO/VIDEO)
Najhladnije ovog jutra je na Kopaoniku i Crnom vrhu gde je u 6 sati izmereno minus devet stepeni i pada slab sneg.
Na Zlatiboru i u Sjenici je minus šest stepeni, pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).
U Vojvodini se jutarnje temperature kreću između nultog podeoka i jedan stepen, koliko je izmereno i u Beogradu.
U Kraljevu i Kruševcu je minus dva stepena, u Kuršumliji i Zaječaru minus 3.
Prema najavi RHMZ, u toku jutra oblačno i hladno, u centralnim i južnim krajevima Srbije ponegde sa slabim snegom. U košavskom području i u planinskim predelima južne Srbije duvaće umeren i jak istočni i jugoistočni vetar.
Na području Beograda oblačno, u pojedinim delovima grada provejavanje snega. Vetar umeren i jak jugoistočni.
Temperature u Srbiji u 7 sati
Vreme danas
U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, na severu i zapadu suvo, a u ostalim predelima ujutru i pre podne sa slabim snegom, s najnižom temperaturom od - 2 do 1 i najvišom dnevnom od nule do 3 stepena Celzijusa.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), posle podne se očekuje prestanak padavina i razvedravanje u celoj zemlji.
Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i u planinskim predelima istočne Srbije i jak, istočni i jugoistočni.
Vreme u Beogradu
I u Beogradu će danas biti oblačno i hladno, ujutru u pojedinim delovima grada uz mogućnost kratkotrajne susnežice ili snega. Temperatura će biti bez većeg kolebanja od nule do 2 stepena.
Tokom dana će u glavnom gradu biti suvo, od sredine dana uz postepeno razvedravanje. Duvaće slab do umeren, istočni i jugoistočni vetar.
Vreme narednih dana
Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do nedelje, 6. decembra, narednih dana će biti suvo i hladno sa slabim i umerenim, na jugu i istoku zemlje i sa jakim, jutarnjim mrazem, a lokalno i pojavom poledice.
Vreme u decembru
Početkom decembra ponegde se očekuju i ledeni dani, sa maksimalnom temperaturom od - 3 do nule.
U košavskom području duvaće umeren i jak istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i Pomoravlju u ponedeljak i sa udarima olujne jačine, a od petka u brdsko-planinskim predelima ponegde uz provejavanje slabog snega.
Kurir.rs/Tanjug/RHMZ