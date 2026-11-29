U SUSRET PRAZNICIMA – SPECIJALNE PONUDE TRAVELLANDA: Od evropskih bajki do egzotičnih plaža!
Praznici su pred vratima, a svet je pun mesta koja čekaju da ih otkrijete! Nova godina, Božić i zimski raspust savršeno su vreme da svakodnevicu zamenite putovanjima, otkrivanjem novih destinacija i trenucima za pamćenje. Bilo da vas privlače bajkovito ukrašene evropske prestonice, čarobni zimski pejzaži ili sunčane plaže i toplo more, praznični dani pružaju bezbroj mogućnosti za beg iz rutine.
Ukoliko planirate novogodišnje putovanje, porodični odmor tokom školskog raspusta ili nekoliko dana predaha tokom zime, agencija „Travelland” vam donosi bogat izbor avionskih paket aranžmana po specijalnim cenama.
Od čarobnog Pariza i romantičnog Rima, preko živopisne Barselone, sunčane Valensije i uzbudljivog Madrida, pa sve do egzotičnih obala Crvenog mora i luksuznih Emirata – odaberite destinaciju po svojoj meri!
U grad svetlosti i ljubavi - Pariz, možete već i tokom novembra, ne samo za novogodišnje i božićne praznike. Avionski aranžman na 4 dana/3 noći ima najnižu cenu od 249 evra po osobi. Dok je najpovoljniji aranžman na 4 noći za Pariz, 299 evra po osobi. Doček Nove godine sa polaskom 28.12. i boravkom na 4 noći ima sniženu cenu aranžmana - 449 evra (umesto 539 evra).
Neki od atraktivnih prazničnih termina su:
28.12 – 01.01. – 4 noći / 5 dana – od 449 evra
30.12 – 03.01. – 4 noći / 5 dana – od 449 evra
01.01 – 04.01. – 3 noći / 4 dana – od 349 evra
04.01 – 08.01. – 4 noći / 5 dana – od 499 evra
08.01 – 11.01. – 3 noći / 4 dana – od 299 evra
11.01 – 15.01. – 4 noći / 5 dana – od 349 evra
13.01 – 17.01. – 4 noći / 5 dana – od 329 evra
15.01 – 18.01. – 3 noći / 4 dana – od 279 evra
Brojni avionski polasci za večni grad Rim, dostupni su u periodu od novembra do marta, pružajući vam priliku da ovaj jedinstven grad doživite u različitim terminima. Aranžman na tri noćenja ima najnižu cenu od 259 evra, a aranžman za Rim na 4 noći specijalnu cenu od 279 evra po osobi (umesto 349 evra).
Izaberite praznični termin koji vam najviše odgovara:
25.12 – 28.12. – 3 noći / 4 dana – od 279 evra
27.12 – 30.12. – 3 noći / 4 dana – od 349 evra
01.01 – 04.01. – 3 noći / 4 dana – od 339 evra
03.01 – 06.01. – 3 noći / 4 dana – od 329 evra
08.01 – 11.01. – 3 noći / 4 dana – od 299 evra
10.01 – 13.01. – 3 noći / 4 dana – od 299 evra
Ako ste se uželeli sunca i nešto drugačijeg prazničnog ambijenta, Španija vas poziva da praznike provedete u nekim od svojih najlepših gradova. Najniže cene avionskih aranžmana na 3 i 4 noćenja:
Benidorm na 3 noći - od 199 evra
Benidorm na 4 noći - od 239 evra
Barselona na 3 noći - od 299 evra
Barselona na 4 noći - od 369 evra
Madrid na 3 noći - od 349 evra
Madrid na 4 noći - od 399 evra
Valensija na 3 noći - od 379 evra
Valensija na 4 noći - od 419 evra
Andaluzija na 3 noći – od 379 evra
Andaluzija na 4 noći– od 559 evra
Doček Nove godine i školski raspust savršena su prilika za porodični beg na more. Obradujte najmlađe i provedite praznične dane na sunčanom Kipru, destinaciji koja tokom cele godine osvaja posetioce spojem bogate istorije, prirodnih lepota i autentičnog mediteranskog šarma.
U ponudi su aranžmani u trajanju od 3 do 8 noćenja, uz smeštaj u odličnim hotelima i po specijalnim prazničnim cenama. Putovanja su organizovana uz avio-prevoz kompanija Wizz Air i Air Serbia, što vam pruža dodatnu mogućnost izbora prilikom planiranja prazničnog odmora.
Još jedna mediteranska destinacija koja zaslužuje mesto na listi prazničnih putovanja je Malta.
Široka je ponuda hotela sa boravkom od 3 do 7 noćenja i avionskim polaskom već od 27. decembra.
HURGADA – Nova godina pod palmama!
Zamenite zimske pejzaže tirkiznim morem, toplim peskom i sunčanim danima na obali Crvenog mora. Umesto zimske garderobe, spakujte kupaći kostim i započnite novu godinu na drugačiji način – uz sunce, more i All Inclusive uživanje. Hurgada vas očekuje i tokom decembra i januara, uz snižene cene paket aranžmana.Aranžmani sa polascima iz Beograda, avio kompanijom Air Cairo, uključuju avionski prevoz i 6 noćenja u hotelima sa All Inclusive uslugom.
Dostupni termini polazaka: 26.12; 02.01. i 09.01 - 6 noći / 8 dana
HURGADA iz Sofije
Za one kojima više odgovara polazak iz Sofije, tu su i dodatno povoljne opcije sa avio kompanijom Wizz Air, sa cenama paket aranžmana na 5 i 7 noćenja već od 375 evra po osobi.
U agenciji “Travelland” raspoloživi su sledeći polasci:02.01; 05.01.; 09.01; 12.01.
Doček Nove godine u Šarm El Šeiku zvuči više nego privlačno. Ovaj egipatski biser na obali Crvenog mora pruža sasvim drugačiji doživljaj praznika. Raskošni hotelski kompleksi stvaraju savršenu atmosferu koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto u avionu već sada jer su u toku Last minute ponude za let iz Sofije (Wizz Air avio prevoznik). Birajte neki od raspoloživih termina: 23.12; 25.12; 01.01; 04.01; 06.01; 08.01; 13.01.
Vaša nezaboravna praznična avantura može početi već 26. decembra , uz putovanje u čarobni Dubai. Očekuju vas impresivni prizori, spoj luksuza i tradicije, vrhunska zabava i mnoštvo sadržaja. Paket aranžmani sa specijalnim ponudama i atraktivnim terminima polazaka dostupni su u turističkoj agenciji “Travelland”. Posebnu pažnju privlači pažljivo odabran hotelski smeštaj koji garantuje kvalitet, udobnost i izuzetno prijatan boravak. Jedan od upravo takvih hotela je i Media One 4*. Uz besplatan šatl prevoz do Riva Beach Club-a na Palmi, gosti hotela mogu da uživaju u danima na plaži, uz obezbeđene ležaljke, suncobrane i peškire.
Poslovnica agencije “Travelland” radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h, ali i nedeljom od 10-17h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju možete zapratiti I na društvenim mrežama Facebook i Instagram.
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