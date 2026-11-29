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Praznici su pred vratima, a svet je pun mesta koja čekaju da ih otkrijete! Nova godina, Božić i zimski raspust savršeno su vreme da svakodnevicu zamenite putovanjima, otkrivanjem novih destinacija i trenucima za pamćenje. Bilo da vas privlače bajkovito ukrašene evropske prestonice, čarobni zimski pejzaži ili sunčane plaže i toplo more, praznični dani pružaju bezbroj mogućnosti za beg iz rutine. Ukoliko planirate novogodišnje putovanje, porodični odmor tokom školskog raspusta ili nekoliko dana predaha tokom zime, agencija „Travelland” vam donosi bogat izbor avionskih paket aranžmana po specijalnim cenama.

Od čarobnog Pariza i romantičnog Rima, preko živopisne Barselone, sunčane Valensije i uzbudljivog Madrida, pa sve do egzotičnih obala Crvenog mora i luksuznih Emirata – odaberite destinaciju po svojoj meri! U grad svetlosti i ljubavi - Pariz, možete već i tokom novembra, ne samo za novogodišnje i božićne praznike. Avionski aranžman na 4 dana/3 noći ima najnižu cenu od 249 evra po osobi. Dok je najpovoljniji aranžman na 4 noći za Pariz, 299 evra po osobi. Doček Nove godine sa polaskom 28.12. i boravkom na 4 noći ima sniženu cenu aranžmana - 449 evra (umesto 539 evra). Neki od atraktivnih prazničnih termina su:

28.12 – 01.01. – 4 noći / 5 dana – od 449 evra

30.12 – 03.01. – 4 noći / 5 dana – od 449 evra

01.01 – 04.01. – 3 noći / 4 dana – od 349 evra

04.01 – 08.01. – 4 noći / 5 dana – od 499 evra

08.01 – 11.01. – 3 noći / 4 dana – od 299 evra

11.01 – 15.01. – 4 noći / 5 dana – od 349 evra

13.01 – 17.01. – 4 noći / 5 dana – od 329 evra

15.01 – 18.01. – 3 noći / 4 dana – od 279 evra

Foto: Travelland

Foto: Travelland

Doček Nove godine i školski raspust savršena su prilika za porodični beg na more. Obradujte najmlađe i provedite praznične dane na sunčanom Kipru, destinaciji koja tokom cele godine osvaja posetioce spojem bogate istorije, prirodnih lepota i autentičnog mediteranskog šarma.

U ponudi su aranžmani u trajanju od 3 do 8 noćenja, uz smeštaj u odličnim hotelima i po specijalnim prazničnim cenama. Putovanja su organizovana uz avio-prevoz kompanija Wizz Air i Air Serbia, što vam pruža dodatnu mogućnost izbora prilikom planiranja prazničnog odmora.



Još jedna mediteranska destinacija koja zaslužuje mesto na listi prazničnih putovanja je Malta.

Široka je ponuda hotela sa boravkom od 3 do 7 noćenja i avionskim polaskom već od 27. decembra.





Foto: Travelland

HURGADA – Nova godina pod palmama! Zamenite zimske pejzaže tirkiznim morem, toplim peskom i sunčanim danima na obali Crvenog mora. Umesto zimske garderobe, spakujte kupaći kostim i započnite novu godinu na drugačiji način – uz sunce, more i All Inclusive uživanje. Hurgada vas očekuje i tokom decembra i januara, uz snižene cene paket aranžmana.Aranžmani sa polascima iz Beograda, avio kompanijom Air Cairo, uključuju avionski prevoz i 6 noćenja u hotelima sa All Inclusive uslugom.

Dostupni termini polazaka: 26.12; 02.01. i 09.01 - 6 noći / 8 dana



HURGADA iz Sofije Za one kojima više odgovara polazak iz Sofije, tu su i dodatno povoljne opcije sa avio kompanijom Wizz Air, sa cenama paket aranžmana na 5 i 7 noćenja već od 375 evra po osobi. U agenciji “Travelland” raspoloživi su sledeći polasci:02.01; 05.01.; 09.01; 12.01.

Foto: Travelland

Doček Nove godine u Šarm El Šeiku zvuči više nego privlačno. Ovaj egipatski biser na obali Crvenog mora pruža sasvim drugačiji doživljaj praznika. Raskošni hotelski kompleksi stvaraju savršenu atmosferu koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto u avionu već sada jer su u toku Last minute ponude za let iz Sofije (Wizz Air avio prevoznik). Birajte neki od raspoloživih termina: 23.12; 25.12; 01.01; 04.01; 06.01; 08.01; 13.01.

Foto: Travelland