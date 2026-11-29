Stiže ledeni talas, temperature idu u debeli minus! RHMZ najavio ledene dane, smrzavaćemo se na -15
- Danas je u Srbiji oblačno i hladno, uz slab sneg u većem delu zemlje, a popodne se očekuju prestanak padavina i razvedravanje.
- RHMZ najavljuje suvo i hladno vreme narednih dana, uz jutarnji mraz, poledicu i ponegde ledene dane sa maksimalnom temperaturom do -3 stepena.
U Srbiji danas oblačno i hladno vreme. Na severu i zapadu suvo, a u ostalim predelima ujutru i pre podne sa slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
- Posle podne prestanak padavina i razvedravanje u celoj zemlji. Vetar slab i umeren u košavskom području i u planinskim predelima istočne Srbije i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 1, a najviša dnevna od 0 do 3 stepena Celzijusa - navodi RHMZ.
Vremenska prognoza do 6. decembra
- Narednih dana suvo i hladno sa slabim i umerenim, na jugu i istoku zemlje i sa jakim, jutarnjim mrazem, a lokalno i pojavom poledice. Početkom decembra ponegde se očekuju i ledeni dani, sa maksimalnom temperaturom od -3 do 0 stepeni - najavio je RHMZ i dodao:
- U košavskom području duvaće umeren i jak istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i Pomoravlju u ponedeljak i sa udarima olujne jačine. Od petka u brdsko-planinskim predelima ponegde uz provejavanje slabog snega.
Podsetimo, ledene dane tokom naredne nedelje najavio je i Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom.
- Tokom sledeće nedelje biće veoma hladno, uglavnom suvo. Jutarnje temperature na planinama spuštaće se do minus 15 stepeni, dok će u nižim predelima biti između minus pet i minus 10. Tokom dana temperatura će u nižim predelima biti oko nule, a u mnogim mestima očekuju se i ledeni dani. Pred nama je, dakle, prava zima. Ovaj hladni period najverovatnije će potrajati još nedelju do dve, nakon čega se očekuje blago otopljenje - rekao je Ristić za Kurir televiziju.
Biometeorološke prilike mogu doprineti smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Oprez je neophodan kod osoba sa varirajućim krvnim pritiskom i psihičkim tegobama. Kod meteoropata su mogući bolovi u mišićima, nervoza i glavobolјa. U saobraćaju se savetuje dodatan oprez.
Hladno do sredine decembra
RHMZ je u klimatskim izgledima za drugu nedelju decembra najavio nedeljnu temperaturu vazduha ispod prosečnih vrednosti do -3 stepena, sa verovatnoćom oko 70 odsto da će vrednosti biti u kategoriji hladno.
- Srednja nedeljna maksimalna temperatura vazduha u intervalu od 4 do 6, a u brdsko planinskim predelima od -3 do 1 stepen. Srednja nedeljna minimalna temperatura vazduha u intervalu u intervalu od -2 do 0, a na planinama do -8. Nedeljna količina padavina u granicama prosečnih vrednosti u većem delu Srbije, u intervalu od 12 mm do 19 mm, na planinama do 22 mm.