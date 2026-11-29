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U Srbiji danas oblačno i hladno vreme. Na severu i zapadu suvo, a u ostalim predelima ujutru i pre podne sa slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Posle podne prestanak padavina i razvedravanje u celoj zemlji. Vetar slab i umeren u košavskom području i u planinskim predelima istočne Srbije i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 1, a najviša dnevna od 0 do 3 stepena Celzijusa - navodi RHMZ.

Vremenska prognoza do 6. decembra

- Narednih dana suvo i hladno sa slabim i umerenim, na jugu i istoku zemlje i sa jakim, jutarnjim mrazem, a lokalno i pojavom poledice. Početkom decembra ponegde se očekuju i ledeni dani, sa maksimalnom temperaturom od -3 do 0 stepeni - najavio je RHMZ i dodao:

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- U košavskom području duvaće umeren i jak istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i Pomoravlju u ponedeljak i sa udarima olujne jačine. Od petka u brdsko-planinskim predelima ponegde uz provejavanje slabog snega.

Podsetimo, ledene dane tokom naredne nedelje najavio je i Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom.

- Tokom sledeće nedelje biće veoma hladno, uglavnom suvo. Jutarnje temperature na planinama spuštaće se do minus 15 stepeni, dok će u nižim predelima biti između minus pet i minus 10. Tokom dana temperatura će u nižim predelima biti oko nule, a u mnogim mestima očekuju se i ledeni dani. Pred nama je, dakle, prava zima. Ovaj hladni period najverovatnije će potrajati još nedelju do dve, nakon čega se očekuje blago otopljenje - rekao je Ristić za Kurir televiziju.

Biometeorološka prognoza Biometeorološke prilike mogu doprineti smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Oprez je neophodan kod osoba sa varirajućim krvnim pritiskom i psihičkim tegobama. Kod meteoropata su mogući bolovi u mišićima, nervoza i glavobolјa. U saobraćaju se savetuje dodatan oprez.

Ivan Ristić daje izjavu za Kurir televiziju u vezi decembarske vremenske prognoze Foto: Kurir Televizija

Hladno do sredine decembra

RHMZ je u klimatskim izgledima za drugu nedelju decembra najavio nedeljnu temperaturu vazduha ispod prosečnih vrednosti do -3 stepena, sa verovatnoćom oko 70 odsto da će vrednosti biti u kategoriji hladno.