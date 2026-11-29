Beograd
DELOVI BEOGRADA OSTAJU U MRAKU! Danas isključenja struje na Paliluli i u Grockoj, ovo je spisak ulica
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Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, danas će pojedini delovi Beograda privremeno će ostati bez napajanja električnom energijom. Isključenja struje su najavljena za potrošače na teritorijama beogradskih opština Palilula i Grocka.
U nastavku je detaljan spisak lokacija i satnica isključenja:
Opština Palilula 08:30 – 11:00 časova:
- Naselje Padinska Skela: Padinska Skela bb
Opština Palilula 11:30 – 17:00 časova:
- Naselje Vrbovski: Vrbovski bb
Opština Grocka 09:00 – 16:00 časova:
- Naselje Boleč:
- Maršala Tita: 122–124, 130, 142
- Smederevski put: bb, 2–2D, 6, 120–122V, 128
- Naselje Grocka:
- Smederevski put: 6C, 1R
- Naselje Leštane:
- Kružni put: 36B, 48, 5A, 9A–9G, 15–17V, 21A–27C
- Naselje Ritopek:
- Druge krajiške brigade: 1–11A, 21–25
- Karađorđeva: 118–126, 130, 142–148
- Proleterska: 15, 27
- Smederevski put: 2–2A, 12–18, 32, 118B, 122, 1–3, 17, 43, 123
- Sunčana: 3, 7, 11–17A
- Svetosavska: 25, 30–40A
(Kurir.rs)
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