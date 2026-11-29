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Ljubitelji zimskih radosti u Sremskoj Mitrovici mogli bi i ove godine da uživaju u klizanju na otvorenom. Grad je raspisao javnu nabavku za postavljanje klizališta sa prirodnim ledom, ukupne površine 400 kvadratnih metara, na platou ispred Poslovno-sportskog centra „Pinki“.

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi oko 4,7 miliona dinara sa PDV-om, a zainteresovani ponuđači imaju rok do 7. decembra da dostave ponude.

Pored klizališta dimenzija 30 puta 10 metara, planirano je postavljanje dodatne ledene staze dužine 40 i širine 2,5 metara.

Cena klizanja nije povećana

Prema konkursnoj dokumentaciji, 90 minuta klizanja koštaće 200 dinara, koliko je koštalo i tokom prethodne zimske sezone. Posetioci koji nemaju sopstvene klizaljke za njihovo iznajmljivanje trebalo bi da izdvoje dodatnih 100 dinara.

Organizovane školske grupe imaće besplatne termine, dok je za ostale građane predviđeno još 20 besplatnih termina, čiji će raspored biti utvrđen u dogovoru sa gradskom upravom.

Izabrani ponuđač moraće da obezbedi najmanje 200 pari klizaljki, u veličinama od 26 do 48.

Planirano radno vreme klizališta je svakog dana od 10 do 23 časa.

Prošle zime plato ispred Pinkija postao centar prazničnih okupljanja

Sremska Mitrovica ima višegodišnju tradiciju organizovanja klizanja na otvorenom. Dok je prethodnih godina klizalište bilo smešteno u centru grada, tokom zime 2025. godine premešteno je na plato ispred sportske hale „Pinki“.

Klizalište površine 400 kvadratnih metara bilo je deo praznične manifestacije „Zimzovica“, koja je okupila brojne posetioce.

Uz klizanje, građani su mogli da uživaju u prazničnim kućicama sa hranom i toplim napicima, muzičkim programima, dečjim animacijama i tradicionalnom zimskom turniru u malom fudbalu.

Klizalište je već sredinom decembra beležilo veliku posećenost, a plato ispred sportske hale postao je jedno od centralnih mesta prazničnih okupljanja.

Ovogodišnja javna nabavka predviđa zadržavanje iste lokacije, ukupne površine leda i cene ulaznice, dok prateći praznični program još nije predstavljen.

Na klizalištu i dežurni lekar

Posebna pažnja posvećena je bezbednosti posetilaca. Konkursnom dokumentacijom predviđeni su prisustvo dežurnog lekara, služba obezbeđenja i pružanje hitne medicinske pomoći u slučaju povređivanja.

Klizalište će imati zaštitnu ogradu, muzičku opremu i rashladni uređaj minimalne snage 210 kilovata.

Ukoliko zbog naglog porasta temperature dođe do otapanja leda, pružalac usluge biće u obavezi da ledenu površinu vrati u funkcionalno stanje u roku od 24 sata.

Grad dodatno plaća struju i vodu

Pored ugovorene vrednosti usluge, Grad Sremska Mitrovica snosiće troškove priključenja i potrošnje električne energije i vode.

Iz gradskog budžeta tokom 2026. godine predviđena je isplata 500.000 dinara sa PDV-om, dok će preostali iznos biti isplaćen tokom 2027. godine.

Izabrani ponuđač biće u obavezi da započne montažu klizališta u roku od jednog dana od potpisivanja ugovora.

Planirano je da klizalište bude u funkciji do 20. januara 2027. godine, dok će tačan datum otvaranja, konačna ugovorena cena i ime izabranog ponuđača biti poznati nakon okončanja postupka javne nabavke.