Od ponedeljka besplatni pregledi u pet niških sela: Mobilna ambulanta izlazi na teren, evo koje kontrole možete da obavite
Mobilna ambulanta Doma zdravlja Niš nastavlja sa radom na terenu, a od ponedeljka, 30. novembra, do ponedeljka, 4. decembra, biće pregledani meštani sela po unapred utvrđenom redosledu.
Meštani niških sela moći će da obave zdravstvene preglede, ultrazvučni pregled štitne žlezde, kontrolu vida, laboratorijsku dijagnostiku, kontrolu krvnog pritiska i EKG-a i pregled lekara opšte medicine.
Svi pregledi obavljaće se u vremenskom periodu od 9 do 12 sati.
U ponedeljak 30. novembra preglede će moći da obave meštani sela Suvi Do, a u utorak, 1. decembra, mobilna ambulanta biće u selu Vukmanovo.
U sredu, 2. decembra, biće u selu Berbatovo, dok će u četvrtak, 3. decembra, biti u Gabrovcu.
U petak mobilna ambulanta biće u selu Pasi Poljana.
(Kurir.rs/Tanjug)