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Mobilna ambulanta Doma zdravlja Niš nastavlja sa radom na terenu, a od ponedeljka, 30. novembra, do ponedeljka, 4. decembra, biće pregledani meštani sela po unapred utvrđenom redosledu.

Meštani niških sela moći će da obave zdravstvene preglede, ultrazvučni pregled štitne žlezde, kontrolu vida, laboratorijsku dijagnostiku, kontrolu krvnog pritiska i EKG-a i pregled lekara opšte medicine.

Svi pregledi obavljaće se u vremenskom periodu od 9 do 12 sati.

U ponedeljak 30. novembra preglede će moći da obave meštani sela Suvi Do, a u utorak, 1. decembra, mobilna ambulanta biće u selu Vukmanovo.

U sredu, 2. decembra, biće u selu Berbatovo, dok će u četvrtak, 3. decembra, biti u Gabrovcu.

U petak mobilna ambulanta biće u selu Pasi Poljana.