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Povodom obeležavanja Meseca borbe protiv bolesti zavisnosti predavanje ''Psihoaktivne supstance oko nas'' za učenike sedmog i osmog razreda Osnovne škole ''Mika Mitrović'', u izdvojenom odeljenju u Koreniti, održao je dr Darko Tešmanović, načelnik Službe polivalentne patronaže lozničkog Zdravstvenog centra, saopšteno je iz ove ustanove.

Sa učenicima je razgovarao o psihoaktivnim supstancama, njihovom uticaju na zdravlje i opasnostima koje nosi njihova upotreba, a posebna pažnja posvećena je posledicama koje zavisnost može imati na odrastanje, školovanje, porodične odnose i svakodnevni život mladih. Učenici su, kako je navedeno, imali priliku da čuju zašto je važno prepoznati rizike, odupreti se pritisku vršnjaka i potražiti pomoć i podršku kada se za to ukaže potreba.

Kako bi mladi imali pravovremene informacije, podršku i sigurno okruženje u kojem mogu da razgovaraju o svojim nedoumicama važno je da porodica, škola i zdravstveni radnici deluju zajedno. Prevencija počinje znanjem, ali se gradi i poverenjem, razumevanjem i podrškom odraslih, poručuju iz ZC Loznica.