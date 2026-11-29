PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE OKO NAS: Mesec borbe protiv bolesti zavisnosti u Loznici
- Dr Darko Tešmanović održao je učenicima u Koreniti predavanje o psihoaktivnim supstancama, njihovom uticaju na zdravlje i opasnostima zavisnosti.
- Naglašeno je da su za prevenciju važni znanje, poverenje i zajednički rad porodice, škole i zdravstvenih radnika.
- Crveni krst Loznice je istovremeno podelio pomoć samohranim staračkim domaćinstvima i porodicama samohranih roditelja.
Povodom obeležavanja Meseca borbe protiv bolesti zavisnosti predavanje ''Psihoaktivne supstance oko nas'' za učenike sedmog i osmog razreda Osnovne škole ''Mika Mitrović'', u izdvojenom odeljenju u Koreniti, održao je dr Darko Tešmanović, načelnik Službe polivalentne patronaže lozničkog Zdravstvenog centra, saopšteno je iz ove ustanove.
Sa učenicima je razgovarao o psihoaktivnim supstancama, njihovom uticaju na zdravlje i opasnostima koje nosi njihova upotreba, a posebna pažnja posvećena je posledicama koje zavisnost može imati na odrastanje, školovanje, porodične odnose i svakodnevni život mladih. Učenici su, kako je navedeno, imali priliku da čuju zašto je važno prepoznati rizike, odupreti se pritisku vršnjaka i potražiti pomoć i podršku kada se za to ukaže potreba.
Kako bi mladi imali pravovremene informacije, podršku i sigurno okruženje u kojem mogu da razgovaraju o svojim nedoumicama važno je da porodica, škola i zdravstveni radnici deluju zajedno. Prevencija počinje znanjem, ali se gradi i poverenjem, razumevanjem i podrškom odraslih, poručuju iz ZC Loznica.
Članovi lozničkog Crvenog krsta, u okviru redovnih aktivnosti iz socijalne delatnosti, posetili su samohrana staračka domaćinstva u Koreniti i odneli im pomoć u vidu paketa hrane i higijenskih sredstava. Osim toga u prostorijama Crvenog krsta, kao i na terenu, dodeljena je pomoć za porodice u kojima su samohrani roditelji iz donacije "Centra za unapređenje društva" iz Beograda.