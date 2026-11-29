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Svečanom akademijom pod sloganom "Hvala što rastemo zajedno" Predškolska ustanova (PU) "Bambi" obeležila je 60. rođendan u prepunoj sali Vukovog doma kulture, a publika je uživala u programu koji su pripremili mališani sa svojim vaspitačicama, roditeljima i zaposlenima u vrtiću. Za šest decenija menjale su se generacije, ljudi, vreme i okolnosti, ali je jedno ostalo isto - bezgranična ljubav, strpljenje i magija koju su stvarali svi zaposleni u ustanovi, 60 godina detinjstva, ljubavi i sreće – priča koja traje i stati neće, rečeno je na otvaranju programa.

Prema rečima direktorke Katarine Milošević jubilej je prilika da se evociraju uspomene na bogatu prošlost ustanove koja je u Srbiji prepoznata kao primer dobre prakse, pa su u ''Bambi'' dolazili zaposleni u obdaništima iz 22 grada kako bi sa lozničkim kolegama razmenjivali iskustva. Ona je istakla da su ponosni na zajedništvo postignuto u Loznici sa svim ustanovama, preduzećima, organizacijama, gradskom upravom, i da su ministarstava prosvete, pravde, za brigu o deci i porodici uvek bili podrška ustanovi u mnogim projektima.

U ime grada Loznice, jubilej im je čestitao pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović koji je kazao da su u minulih 60 godina generacije dece u ''Bambiju'' videle drugu porodicu, a veliki broj zaposlenih drugu kuću. Kako drugačije proslaviti rođendan vrtića nego igrom, pesmom, osmesima i dečjom radošću kojima je bila ispunjena sala Vukovog doma kulture. Inače, ulogu vrtića možda najbolje opisuje rečenica jednog čestvorogodišnjeg Luke koji je kazao - ''Moja vaspitačice, ti si meni u vrtiću i otac i majka''.