ZAJEDNO RASTEMO ŠEST DECENIJA: Obeležen rođendan Predškolske ustanove "Bambi"
- Predškolska ustanova 'Bambi' obeležila je 60 godina rada svečanom akademijom u Vukovom domu kulture, uz program koji su pripremili mališani, vaspitačice, roditelji i zaposleni.
- Direktorka Katarina Milošević istakla je da je 'Bambi' prepoznat kao primer dobre prakse u Srbiji, dok je grad Loznica najavio 135 miliona dinara za izgradnju novog obdaništa.
Svečanom akademijom pod sloganom "Hvala što rastemo zajedno" Predškolska ustanova (PU) "Bambi" obeležila je 60. rođendan u prepunoj sali Vukovog doma kulture, a publika je uživala u programu koji su pripremili mališani sa svojim vaspitačicama, roditeljima i zaposlenima u vrtiću. Za šest decenija menjale su se generacije, ljudi, vreme i okolnosti, ali je jedno ostalo isto - bezgranična ljubav, strpljenje i magija koju su stvarali svi zaposleni u ustanovi, 60 godina detinjstva, ljubavi i sreće – priča koja traje i stati neće, rečeno je na otvaranju programa.
Prema rečima direktorke Katarine Milošević jubilej je prilika da se evociraju uspomene na bogatu prošlost ustanove koja je u Srbiji prepoznata kao primer dobre prakse, pa su u ''Bambi'' dolazili zaposleni u obdaništima iz 22 grada kako bi sa lozničkim kolegama razmenjivali iskustva. Ona je istakla da su ponosni na zajedništvo postignuto u Loznici sa svim ustanovama, preduzećima, organizacijama, gradskom upravom, i da su ministarstava prosvete, pravde, za brigu o deci i porodici uvek bili podrška ustanovi u mnogim projektima.
U ime grada Loznice, jubilej im je čestitao pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović koji je kazao da su u minulih 60 godina generacije dece u ''Bambiju'' videle drugu porodicu, a veliki broj zaposlenih drugu kuću. Kako drugačije proslaviti rođendan vrtića nego igrom, pesmom, osmesima i dečjom radošću kojima je bila ispunjena sala Vukovog doma kulture. Inače, ulogu vrtića možda najbolje opisuje rečenica jednog čestvorogodišnjeg Luke koji je kazao - ''Moja vaspitačice, ti si meni u vrtiću i otac i majka''.
Kada je u pitanju prostor ''Bambi'' je u prethodnih desetak godina napravio značajan pomak, izgradnjom objekata ''Čarolija'', ''Kolibri'' i nadogradnjom ''Bambija'' udvostručeni su kapacitete, ali je i to nedovoljno. Liste čekanja u Loznici nije bilo jedino 2012. posle otvaranja ''Čarolije'', ali se od naredne već vratila. Kako bi sva deca našla mesto u vrtiću u budžetu za narednu godinu planirano je i 135 miliona za izgradnju novog obdaništa. Inače, prvi vrtić u Loznici otvoren je 1966. godine kada je imao oko 60 dece i dvanaest zaposlenih koji su tada započeli priču koja uspešno traje šest decenija.