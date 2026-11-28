Govoreći o drugoj slici SNS-a koja se vidi ili će se tek videti na lokalu gde stranka i dalje formalno drži gotovo sve gradove i opštine, Dragomir Anđelković kaže da će se pokazati naopakost modela u kojem se sve vrtelo oko Vučića.

- Vučić je u Srbiji na neki način uništio normalnu politiku. Sve se vrtelo oko njega i oko jednog apsolutističkog modela da se svi prilagođavaju volji najjačeg. A sad kada vide da on nije najjači, mnogi počinju da beže. Ali, pre ima uverenja i ideala kod ovih što sad prilaze SNS-u jer vole lično Vučića, nego kod mnogih koji su u mehanizmima vlasti bili iz čistog oportunizma i sad gledaju da se polako distanciraju.

Od dve slike koje sada vidimo o SNS-u, najistinitija je ona koja pokazuje da je njihova snaga sigurno mnogo manja nego što nastoje da predstave, ali, s druge strane, ne treba ih ni potceniti i reći da su izgubili snagu. To je ipak ozbiljna, žilava partija - zaključuje Anđelković.