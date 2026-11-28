PARALELNA STVARNOST SNS-a POSLE PADA S VLASTI: Iz stranke se hvale hiljadama novih pristupnica, a lokalne vlasti na klimavim nogama
- SNS posle poraza na izborima javno promoviše nove članove i povratnike, dok na terenu gubi političku moć i lokalne većine
- Zorana Mihajlović tvrdi da se u stranku učlanilo oko 15.000 ljudi, a među novim imenima su Lidija Vukićević, Nebojša Krstić i Branko Babić
- Jedan deo ljudi koji je bio nezadovoljan SNS-om, ali je voleo Vučića, počinje da pristupa SNS-u da bi dao Vučiću neku vrstu podrške, kaže Dragomir Anđelković
Srpska napredna stranka je nakon 14 godina izgubila sve najvažnije poluge vlasti.
U danima nakon izbora imamo dve paralelne slike SNS-a - jednu koju stranački funkcioneri stvaraju javnim predstavljanjem novih članova i povratnika, uz tvrdnje o masovnom interesovanju za učlanjenje, i drugu koja se vidi na političkom terenu i ogleda se u realnom gubitku moći - od republičke vlasti, preko osipanja lokalnih većina i sve veće neizvesnosti u pojedinim gradovima do nastanka potrebe da se stranka iznova organizuje posle skoro deceniju i po upravljanja državom.
Novi ljudi
Nekadašnja potpredsednica Glavnog odbora SNS Zorana Mihajlović, koja je stranku napustila 2022. godine, tvrdi za Kurir da se ljudi masovno učlanjuju u tu stranku i da je do sada ta brojka dostigla 15.000 novih članova.
- Mislim da je to samo znak koliko su ljudi svesni da je Studentska lista pogrešan izbor. Koliko znam, 15.000 ljudi se učlanilo u SNS. Mi na delu imamo da sve što je Studentska lista govorila nije bila istina. Od poštovanja Ustava, zakona, institucija, do slobode medija. Mesec dana gledamo anarhiju i tiraniju u Srbiji, hapšenje urednika slobodnog medija... to su sve razlozi zašto ljudi daju podršku SNS - zaključuje Zorana Mihajlović.
U danima nakon parlamentarnih izbora i prelaska SNS-a iz vlasti u opoziciju, ova stranka je objavljivala ko se sve učlanio u nju.
Između ostalih, SNS-u su se pridružili glumica Lidija Vukićević, marketinški stručnjak Nebojša Krstić, predsednik udruženja "Srpski suverenisti" Vukša Dragović, novinar Vladimir Savić i preduzetnik Branko Babić.
- Imamo Skupštinu stranke 13. decembra, tako da je to prilika za velika dela i velike stvari u budućnosti.Posebno poštujem ljude koji se danas priključuju SNS - poručio je Vučićv prilikom promovisanja Dragovića za novog člana stranke.
Motivacionu poruku poslao je i u četvrtak na društvenim mrežama:
- SNS se neće raspasti, vratićemo se još jači, sa novim ljudima i novom energijom.
Faktor Vučić
O masovnom interesovanju za člansku kartu SNS-a govorio je nedavno i Vladimir Đukanović. Kako je naveo, svakodnevno dobija brojne pozive građana, čak i iz inostranstva.
- Fascinantno, ljudi, ja ovo ne mogu da verujem. Vi ne znate koliko poziva ja dnevno imam, hoće ljudi da se učlane. To je masovno. A da ne kažem, recimo, ljudi iz Republike Srpske, onda ljudi koji žive negde van Srbije, a koji su naši državljani, to traže, internet pristupnice, hoće da se učlane. To je ludilo jedno. A ovde isto, ljudi prilaze, kažu: "Sad mi je gušt, hoću sad da se borim" - izjavio je on u Informerovom podkastu.
Anđelković: Mnogi bi bežali ali nemaju gde
Politički analitičar Dragomir Anđelković ocenjuje za Kurir da bi SNS danas sigurno lošije prošao na izborima, ali da to nikako ne znači da se stranka urušava.
- Kada više nemaju takozvani administrativni resurs, onda ne mogu više da koriste vlast za privlačenje velikog dela birača. Daleko je od toga da se ta stranka urušila, jer ona i dalje ima jaku strukturu. Drugo, Vučić je popularniji od svoje stranke i sada imamo situaciju da verovatno jedan deo ljudi koji je bio nezadovoljan SNS-om, ali je voleo Vučića, počinje da pristupa SNS-u da bi dao Vučiću neku vrstu podrške. Dakle, njihov lični odnos prema Vučiću sada su počeli da projektuju i na partiju i to njemu daje mogućnost da privlači određeni broj članova - kaže Anđelković i dodaje da se "naravno ne radi o nekom velikom rastu popularnosti":
- Postoji i onaj aspekt da bi mnogi iz te partije verovatno i bežali, nego nemaju gde, jer sve druge partije su nestale, a ne mogu da se učlane u studentske plenume - objašnjava Anđelković.
Govoreći o drugoj slici SNS-a koja se vidi ili će se tek videti na lokalu gde stranka i dalje formalno drži gotovo sve gradove i opštine, Dragomir Anđelković kaže da će se pokazati naopakost modela u kojem se sve vrtelo oko Vučića.
- Vučić je u Srbiji na neki način uništio normalnu politiku. Sve se vrtelo oko njega i oko jednog apsolutističkog modela da se svi prilagođavaju volji najjačeg. A sad kada vide da on nije najjači, mnogi počinju da beže. Ali, pre ima uverenja i ideala kod ovih što sad prilaze SNS-u jer vole lično Vučića, nego kod mnogih koji su u mehanizmima vlasti bili iz čistog oportunizma i sad gledaju da se polako distanciraju.
Od dve slike koje sada vidimo o SNS-u, najistinitija je ona koja pokazuje da je njihova snaga sigurno mnogo manja nego što nastoje da predstave, ali, s druge strane, ne treba ih ni potceniti i reći da su izgubili snagu. To je ipak ozbiljna, žilava partija - zaključuje Anđelković.
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