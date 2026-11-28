Male boginje ne pogađaju samo decu, a pitanje zaštite od ove zarazne bolesti važno je za sve generacije

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U godišnjem izveštaju o malim boginjama, ova zdravstvena agencija Ujedinjenih nacija izrazila je posebnu zabrinutost zbog situacije u Severnoj i Južnoj Americi, kao i u pojedinim delovima Evrope.

SZO je prošle godine zabeležila 59 velikih epidemija malih boginja širom sveta. Procenjuje se da je zaraženo 9,8 miliona ljudi, što je 74 odsto manje nego 2000. godine, dok je od ove bolesti umrlo 72.000 ljudi, što predstavlja pad od 91 odsto.

SZO je u saopštenju ocenila kao zabrinjavajuće to što su Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Bolivija nedavno izgubili status zemalja u kojima su male boginje iskorenjene.

„Male boginje ne praštaju opuštanje i popuštanje opreza. Zemlje koje su ih iskorenile sada gube taj status. Posao nije završen samim iskorenjivanjem bolesti. Taj status mora da se očuva tako što će svako dete, gde god da živi, primiti dve doze vakcine“, rekao je generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus.

Izuzetno niska stopa vakcinacije u Crnoj Gori

Niska stopa vakcinacije protiv malih boginja Foto: Shutterstock

Američki ministar zdravlja Robert F. Kenedi Mlađi više puta je dovodio u pitanje značaj vakcinacije. SZO je upozorila i na izuzetno niske stope vakcinacije protiv malih boginja u pojedinim evropskim zemljama.

Prema podacima ove organizacije, obuhvat prvom dozom vakcine u Crnoj Gori iznosi svega 13 odsto, što je daleko ispod svetskog proseka od 84 odsto. Znatno ispod svetskog proseka nalaze se i Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Srbija i Rumunija.