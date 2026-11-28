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U Beogradu je danas počeo da pada prvi sneg. Čukarica, Rakovica, Sremčica i Avala zavejane su snežnim pokrivačem, a RHMZ je saopštio da se večeras očekuje kolaps u saobraćaju.

Prve pahulje počele su da padaju u većini mesta u Beogradu.

1/14 Vidi galeriju Prvi sneg u Beogradu Foto: Ilija Ilić

Sneg pada na Čukarici, u Rakovici, Sremčici, Avali i ostalim beogradskim opštinama, a tlo u prestonici se već zabelelo.

Prema meteorološkoj najavi RHMZ od 9.35 časova, tokom pre podneva u većini krajeva biće oblačno i hladno sa kišom, dok će samo na severu Vojvodine biti suvo. Na jugozapadu, zapadu i u centralnoj Srbiji padaće sneg uz formiranje snežnog pokrivača.

00:18 Sneg u Beogradu Izvor: kurir televizija

Na području Beograda danas je oblačno sa kišom i susnežicom, dok u južnim i višim delovima grada pada i sneg.

Sneg zavejao i ostale delove Srbije

U 8 časova najjači intenzitet padavina zabeležen je u Valjevu, kao i Kragujevcu.

Od jutros su se zabeleli i viši predeli opštine Prijepolje. Sneg pada na području Jabuke, gde se već formirao snežni pokrivač na kolovozu. Ekipe zimske službe su na terenu, a saobraćaj prema graničnom prelazu Jabuka i dalje ka Crnoj Gori odvija se usporeno. Vozačima se savetuje dodatni oprez zbog klizavog kolovoza.

Snežne padavine zabeležene su i na auto-putu Miloš Veliki.

Užice i Zlatibor su jutros osvanuli prekriveni debelim snežnim pokrivačem, a kako možete videti na fotografijama i snimku naše dopisnice, sneg i dalje veje.

Sneg u Užicu Foto: Kurir/Z.G.

Veća količina snega napadala je i u Ivanjici, gde veje od sinoć i gde je već uveliko formiran beli pokrivač.

Loznica sneg Foto: T.Ilić

Upozorenje na obilne padavine

RHMZ je u 9.40 časova izdao upozorenje na obilne padavine za danas, tokom predstojeće noći ka nedelji, kao i u nedelju ujutru, 29. novembra. U predelima južnije od Save i Dunava očekuje se od 30 do 50 milimetara padavina, a lokalno i više.

U Beogradu se očekuje od 10 do 20 milimetara padavina, što su vrednosti ispod upozoravajućih nivoa. Na području Vojvodine, gde će kiša biti slabija i sa dužim prekidima, pašće ispod 10 milimetara.

Snežni pokrivač i preko 30 centimetara

Prema upozorenju na sneg i stvaranje snežnog pokrivača, na zapadu i jugozapadu Srbije danas će padati sneg, dok će u ostalim predelima južnije od Save i Dunava sa padom temperature tokom dana kiša preći u sneg. Sneg će povremeno biti i jakog intenziteta, što će usloviti smanjenu vidljivost i otežane uslove u saobraćaju.

Usled akumulacije vlažnog snega, posle podne i uveče očekuje se dodatno pogoršanje uslova u saobraćaju, kao i mogući poremećaji u funkcionisanju elektroenergetskih prenosnih i distributivnih sistema.

U nižim predelima očekuje se formiranje snežnog pokrivača visine od 5 do 20 centimetara, u brdskim od 20 do 30 centimetara, a u planinskim predelima i preko 30 centimetara novog snega za 24 sata. Kiša neće preći u sneg u većem delu doline Velike Morave, kao ni u Vojvodini.

U nedelju ujutru i pre podne intenzitet snega će značajno oslabiti, a sredinom dana i potpuno prestati.

Snežna vejavica i olujni udari vetra

Na snazi je i upozorenje na snežnu vejavicu i stvaranje snežnih nanosa u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije, gde se posle podne i uveče očekuje pojačanje severnog, severoistočnog i istočnog vetra.

Vetar će biti najjači u toku noći između subote i nedelje u oblasti Homoljskih planina i u drugim planinskim oblastima na istoku zemlje, gde se prognoziraju olujni udari od 20 do 25 metara u sekundi.