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Šestonedeljni Božićni post obeležavaju vernici Srpske i Ruske pravoslavne crkve, Jerusalimske patrijaršije i Svete Gore, pripremajući se za praznik rođenja Isusa Hrista.

Veruje se da je Božićni post ustanovljen još u četvrtom veku, dok je njegovo trajanje od 40 dana utvrđeno u 12. veku.

Duhovna i telesna dimenzija posta

Prema učenju Srpske pravoslavne crkve, post ima telesnu i duhovnu dimenziju. Osim uzdržavanja od mrsne hrane, podrazumeva i odricanje od loših misli, želja i dela, kao i posvećenost molitvi, dobročinstvu i hrišćanskim vrlinama.

Cilj Božićnog posta je da vernici, očišćeni molitvom, pokajanjem i uzdržanjem, praznik Hristovog rođenja dočekaju čista srca i duše.

Posna trpeza Foto: Shutterstock

Šta se jede tokom Božićnog posta

Tokom Božićnog posta ne jedu se meso, mlečni proizvodi i jaja, dok su ulje i vino dozvoljeni svim danima osim srede i petka, kada se posti na vodi, navodi SPC.

Na Badnji dan ne koriste se ni ulje ni vino, već se obavezno posti na vodi.

SPC podseća da pravoslavni hrišćani koji žive u zemljama u kojima se Nova godina obeležava po gregorijanskom kalendaru ne bi trebalo da prekidaju post zbog novogodišnjih praznika, već da taj dan obeleže u skladu sa crkvenim pravilima i tradicijom.

Molitva pred početak Božićnog posta

"Blagodarimo ti, Hriste Bože naš, što si nam sadašnje vreme posta upravio na spasenje, i za kratko vreme naše najveće duhovne rane vešto izlečio i svukao sa nas mnoštvo grehova.

Mi ti se molimo, sveblagi, udalji od nas, u vreme posta, svako farisejsko licemerje i judejsku oporost. Odagnaj (od nas) preuznošenje zbog uzdržanja i ukloni svako zabranjeno delo, reč i pomisao. Ispuni nas Duhom Svetim, svetlošću i istinom koju si zakonopoložio. Učvrsti nas u borbi protiv strasti; ukrepi nas u ratu protiv greha. Pripremi nas za uzdržavanje od hrane i udaljavanje od zlih delâ da bismo sledili za tobom, koji si nam preko posta pokazao pobedu nad đavolom, i bili pričasnici smrti i vaskrsenja, i naslađivali se u večnom životu koji si pripremio gladnima i žednima tvoje pravde.

Rod naš, postom i verom u tebe, osnaži u borbi protiv svakog neprijatelja.

Jer si ti Bog naš i Spasitelj, i tebi priliči slava, sa bespočetnim Ocem i presvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin."