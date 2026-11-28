JAK SNEG VEJE U LOZNICI: Od jutros pada bez prestanka, putari spremni za akciju (FOTO)
- U lozničkom kraju jutros je pao prvi ozbiljniji sneg, koji je zabeleo krovove, krošnje i travnjake i najavljuje dolazak zime.
- Zimska služba KJP 'Naš dom' je u pripravnosti, a za teren je spremno 12 radnika, uz mehanizaciju, pesak, so i hemijska sredstva.
- Prema policiji svi putni pravci su prohodni, osim zabrane za teretna vozila preko Stolica na području Krupnja.
Posle stidljive najave od ponedeljka kada se zabelelo samo Gučevo, jutros je u lozničkom kraju počeo da pada prvi ozbiljniji sneg najavljujući dolazak zime.
Zabeleli su se krovovi, krošnje, travnjaci, a gust, sitan sneg koji intezivno pada najavljuje i mogućnost formiranja snežnog pokrivača.
Zimska služba KJP "Naš dom" od sinoć je u pripravnosti i reagovaće po potrebi, odnosno ukoliko se po ulicama stvori snežni pokrivač, trenutno obilaze sve gradske mostove i pešačke prelaze i prate situaciju, a za izlazak na teren spremno je dvanaest radnika.
Ukoliko bude potrebe angažovaće još ljudi, i počeće sa čišćenjem snega i sa posipanjem agregata. Mehanizacija je spremna, a obezbeđeno je 70 kubika peska, 20 tona soli i dve tone hemijskih sredstava (kalcijum-hidroksida). Prema podacima saobraćajne policije svi putni pravci su prohodni, s tim da je na području Krupnja zaustavljen saobraćaj za teretna vozila preko Stolica. Ukoliko sneg nastavi da pada i počne da se zadržava na kolovozima biće angažovane ekipe zimske službe.
U Loznici je u devet sati prema podacima RHMZ bio tek jedan stepen iznad nule, dok se za sutra najavljuje najniža temperatura jedan, a maksimalna dva stepena, uz promenljivo oblačno vreme i prestanak snega.