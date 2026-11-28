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Posle stidljive najave od ponedeljka kada se zabelelo samo Gučevo, jutros je u lozničkom kraju počeo da pada prvi ozbiljniji sneg najavljujući dolazak zime.

Zabeleli su se krovovi, krošnje, travnjaci, a gust, sitan sneg koji intezivno pada najavljuje i mogućnost formiranja snežnog pokrivača.

1/5 Vidi galeriju Sneg u Loznici Foto: T.Ilić

Zimska služba KJP "Naš dom" od sinoć je u pripravnosti i reagovaće po potrebi, odnosno ukoliko se po ulicama stvori snežni pokrivač, trenutno obilaze sve gradske mostove i pešačke prelaze i prate situaciju, a za izlazak na teren spremno je dvanaest radnika.

Ukoliko bude potrebe angažovaće još ljudi, i počeće sa čišćenjem snega i sa posipanjem agregata. Mehanizacija je spremna, a obezbeđeno je 70 kubika peska, 20 tona soli i dve tone hemijskih sredstava (kalcijum-hidroksida). Prema podacima saobraćajne policije svi putni pravci su prohodni, s tim da je na području Krupnja zaustavljen saobraćaj za teretna vozila preko Stolica. Ukoliko sneg nastavi da pada i počne da se zadržava na kolovozima biće angažovane ekipe zimske službe.