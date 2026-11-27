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Nekadašnja potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović, koja je stranku napustila 2022. godine, otkrila je za Kurir da podržava SNS, ali da nije član.

- Nisam član stranke, ali ta stranka vodi odgovornu i ozbiljnu politiku. Ja sam nezavisna, ali da, na strani sam odgovorne opozicije, veoma cenim Aleksandra Vučića, a nimalo Studentsku listu - izjavila je ona za Kurir.

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O nedavnom dolasku Zorane Mihajlović u prostorije SNS-a gotovo svi mediji su izvestili kao o još jednom u nizu učlanjenja poznatih ličnosti u ovu stranku. Nju je tada u stranci dočekao Aleksandar Vučić, koji je tom prilikom naveo da ceni ljude koji u teškim trenucima i pod pritiscima pokazuju hrabrost.

- Ponovo zajedno u našoj stranci. Posle gotovo pet godina, Zorana je došla u stranku koju je napustila. Hrabro se suprotstavlja blokaderskom teroru i to je nešto što izuzetno poštujem - poručio je Vučić u video objavi na Instagramu.

Zorana Mihajlović objašnjava za Kurir da njen dolazak u prostorije stranke nije bilo učlanjenje.

- Niko nije rekao da sam član. Dala sam podršku i dajem podršku! Šta je tu za zbunjivanje? Onaj dan sam htela da i fizički dođem i podržim, posebno sad gledajući šta radi Studentska lista - kaže ona.

Zorana Mihajlović tvrdi da se ljudi masovno učlanjuju u SNS.

- Mislim da je to samo znak koliko su ljudi svesni da je Studentska lista pogrešan izbor. Koliko znam, 15.000 ljudi se učlanilo u SNS. Mi na delu imamo da sve što je Studentska lista govorila nije bila istina. Od poštovanja Ustava, zakona, institucija, do slobode medija. Mesec dana gledamo anarhiju i tiraniju u Srbiji, hapšenje urednika slobodnog medija... to su sve razlozi zašto ljudi daju podršku SNS - zaključuje Zorana Mihajlović.

Branko Babić postao član SNS-a Foto: TikTok

U danima nakon parlamentarnih izbora i prelaska SNS-a iz vlasti u opoziciju, ova stranka je objavljivala ko se sve učlanio u nju. Između ostalih, SNS-u su se pridružili glumica Lidija Vukićević, marketinški stručnjak Nebojša Krstić, predsednik udruženja "Srpski suverenisti" Vukša Dragović, novinar Vladimir Savić i preduzetnik Branko Babić.