- Posebno sam srećan što je Vukša Dragović, mlad čovek koji je pokazao ogromnu energiju, snagu u trenucima kada su se svi posakrivali i sklanjali, došao, razgovarali smo i srećan sam. Potpisao je pristupnicu, priključio se, a posebno poštujem ljude koji se priključuju danas Srpskoj naprednoj stranci. Mi imamo skupštinu stranke 13. decembra, tako da, Vukša, to je prilika za velika dela i za velike stvari u budućnosti. Hvala za ovu pristupnicu u ovim danima, nama znače mnogo više nego one u vreme kada smo osvajali vlast i kada je bilo lako. Hvala još jednom i dobro došao u svoju drugu porodicu - kazao je Vučić.