VUKŠA DRAGOVIĆ POSTAO ČLAN SRPSKE NAPREDNE STRANKE! Vučić: Hvala za pristupnicu u ovim teškim danima, dobro došao u svoju drugu porodicu! (VIDEO)
Šef poslaničke grupe Srbija pobeđuje Aleksandar Vučić ugostio je u prostorijama Srpske napredne stranke predsednika udruženja "Srpski suverenisti" Vukšu Dragovića koji je tom prilikom pristupio toj stranci i postao njen član.
- Posebno sam srećan što je Vukša Dragović, mlad čovek koji je pokazao ogromnu energiju, snagu u trenucima kada su se svi posakrivali i sklanjali, došao, razgovarali smo i srećan sam. Potpisao je pristupnicu, priključio se, a posebno poštujem ljude koji se priključuju danas Srpskoj naprednoj stranci. Mi imamo skupštinu stranke 13. decembra, tako da, Vukša, to je prilika za velika dela i za velike stvari u budućnosti. Hvala za ovu pristupnicu u ovim danima, nama znače mnogo više nego one u vreme kada smo osvajali vlast i kada je bilo lako. Hvala još jednom i dobro došao u svoju drugu porodicu - kazao je Vučić.
- Hvala Vama na prijemu, naročito posle ovih tri dana Skupštine. Gledao sam pažljivo, tako da probali su da ukinu i vodu i vazduh i sve, ali im nije nešto pošlo za rukom. Naročito mi je drago što vidim ovu zastavu ovde dok se branila Srbija od pokušaja da nas proglase za genocidnu državu i narod, tako da borićemo se zajedno i na kraju ćemo pobediti - kazao je Dragović.