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Lista "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" nije dobila ni jedno potpredsedničko mestu u novom sazivu Skupštine, a neće učestvovati ni u radu skupštinskih odbora jer "Studentska lista - Studenti pobeđuju", koja ima većinu u Parlamentu, nije želela da im ponudi mesta predsednika ili potpredsednika Odbora! Poslanici SNS ovo su nazvali "rušenjem demokratije" i parlamentarne prakse duge skoro 40 godine da se opoziciji nude potpredsednička mesta u Skupštini i odborima, dok su iz Studentske liste stizale poruke da "potpredsednike bira većina u Parlamentu", ali i optužbe da "SNS nije prava opozicija, već kriminalna grupacija kojoj ne mogu da povere Odbore"!

Ipak, i pored očekivano teških reči i optužbi koji su predstavnici ove dve liste razmenjivali svakog dana skupštinskog zasedanja, deo javnosti smatra da je ovo preoštar potez SL koja isključivanjem SNS pokušava da ignorisanje obrišu ovu stranku sa mape političke relevantnosti, dok drugi smatraju da za naprednjake mnogo veći problem predstavlja njihovo prethodno postupanje.

Raskid

Politički analitičar Ivan Miletić kaže za Kurir da Studentska lista dobila mandat od građana da upravo raskine sa dosadašnjom praksom i podseća da su čak i stranke nacionalnih manjina dobile manje glasova nego inače, jer su građani poklonili poverenje predstavnicima manjina upravo na SL.

Ivan Miletić u studiju Kurir televizije Foto: Kurir Televizija

- Jasno je da smo izašli iz faze liberlane demokratije u ušli u fazu neke nove demokratije, jer većinu u Skupštini predstvalja grupa građana. Oni osećaju da su od građana dobili poverenje da upravo raskinu sa nekadašnjim praksama i da građani od njih upravo to i očekuje. Davanja mesta potrpedsednika Skupštine ili mesta predsednika skupštinskih odbora opozicije nisu bila zapisana pravila, već neka parlamentarna praksa i deo internih skupštinskih dogovora. Sama pozicija predsedničkih mesta u odboru ne menja ništa jer je većina ta koja odlučuje, koja uspostavlja rad nad Vladom i samom administracijom, ministri dobijaju veću težinu i veći legitimitet ako ih podržava skupštinski odbor. Ne smatram da za SNS nešto menja učešće o Odborima ili kada bi bojkotovali sednice kao prethodna opozicija, za njih će biti mnogo lošije kada u javnost krene da izlazi korupcija u svim gradovima, opštinama i lokalnim samoupravama u Srbiji, a recimo ono što se dešava na lokalu sa smećem u Smederevu je najbolji primer jer na lokalu je u većini mesta i dalje na vlasti SNS... Tu je ono gde će se suočiti sa posledicima svoje vladavine - kaže Miletić koji dodaje da je potrebno dati vremena da se formira nova vlada.

Politički cilj

Milovan Drecun, poslanik liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" i nekadašnji predsednik skupštinskog odbora ocenio je za Kurir da uskraćivanje potpredsedničkog mesta opoziciji predstavlja odstupanje od višedecenijske parlamentarne prakse i ukazao na mogućnost da iza takve odluke stoje politički revanšizam i dugoročniji ciljevi.

Milovan Drecun, Srpska napredna stranka Foto: Kurir Televizija

- Nisu spremni apsolutno ni na kakve dogovore, ni na kakve kompromise. To se videlo i prilikom izbora potpredsednika Skupštine, gde se potpuno odustalo od višedecenijske parlamentarne prakse da opozicija svakako ima potpredsednika. Oni ne mogu ništa posebno da utiču. Mogu da vode sednicu, recimo, u odsustvu predsednika Skupštine, da primaju neke delegacije i slično. Većina ima većinu. Može se tretirati i kao revanšizam i kao osveta. Međutim, to ima jedan dugoročni cilj, i to mnogo opasniji cilj - naveo je Drecun za za Kurir televiziju.

- A to je priprema terena za nešto što žele da urade. Dakle, kada je reč o radnim telima i odborima, uvek je bila praksa da opozicija dobije mesta predsednika odbora. Taj predsednik ne može svojim glasom da utiče na donošenje odluka odbora. Ko ima većinu, usmerava rad odbora, a predsednik samo rukovodi. E sada, šta su oni počeli da rade? Oni tvrde da je SNS političko krilo organizovane kriminalne grupe i da zbog toga mi, kao poslanici tog navodnog političkog krila organizovane kriminalne grupe, nemamo pravo glasa, odnosno da nam se oduzima čak i pravo da budemo poslanici. Cilj je opšta kriminalizacija stranke, kako bi se u jednom trenutku pronašao osnov da se pokuša sa zabranom SNS-a i eventualnim oduzimanjem mandata. To je njihov politički stav i njihov politički cilj.

Miloš Vučević (SNS): Nećemo biti paravan za uvođenje jednopartijskog sistema Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je da ta stranka ne želi da bude paravan za uvođenje jednopartijskog sistema i da neće uzeti učešće u radnim telima u NSRS. Vučević je ocenio skandaloznim izbor potpredsednika Skupštine Srbije i dodao da to nisu radili ni Slobodan Milošević, ni Zoran Đinđić, ni Vojislav Koštunica, ni DS ni SNS.

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