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Danas je treći dan potrage za nestalom Ninom Račmanj (24) iz Bajmoka kod Subotice, a njena majka kaže da od četvrtka nisu dobili nikakve informacije o njoj.

Nina je, podsetimo, nestala u četvrtak, 26. novembra, kada su je kamere na "Maxi" prodavnici u Bajmoku snimile kako izlazi iz objekta. Ona kod sebe nije imala telefon i lična dokumenta, već je u kupovinu pošla samo sa novčanikom.

Nestala Nina Foto: Facebook

Njena majka Izabela Račmanj kaže za Kurir da joj se tada gubi svaki trag.

- Od tog dana nam niko ništa nije javio. Baš nikakvih informacija nema o njoj. Sada ćemo se organizovati sa meštanima i policijom i tražićemo je po Bajmoku, za sada, a posle možda i po okolini - rekla je za Kurir majka Izabela.

Foto: Facebook

Ona je prethodno na društvenoj mreži Fejsbuk pozvala meštane svog sela da joj pomognu u današnjoj potrazi, sa početkom u 13.30 sati.

- Pozivam sve dobrovoljne sugrađane iz Bajmoka, i okoline, na okupljanje u centru kod autobuske stanice, kako bi nam pomogli u našoj daljoj potrazi za ćerkom Ninom. Okupljanje bi se održalo u 13:30 casova. Pridružiće nam se i ekipa iz Subotice. Bili bismo vam mnogo zahvalni da dođete u što većem broju kako bi pretražili svaki mogući teren do mraka. Hvala svima na podršci, molim vas... Nemoćni smo sami da tragamo za njom - piše u vapaju zabrinute majke iz subotičkog sela.

Nina Račmanj Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, Nina je u trenutku nestanka na sebi imala crne kožne pantalone, martinke na pertlanje do kolena, maskirnu zelenu vojnu jaknu i mali crni ranac, a porodica je naglasila i da je Nina majka devojčice.