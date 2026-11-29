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Vlažan sneg koji je padao tokom celog jučerašnjeg dana napravio je mnogo problema u snabdevanju električnom energijom na području ED Loznica tokom subotnjeg poslepodneva pa su mnogi potrošači po lozničkim selima noć proveli bez struje.

Prema nezvaničnim procenama u mraku je ostalo oko tri hiljade meštana. Mada je temperatura tek jedan stepen iznad nule, u lozničkom kraju je sunčan dan, bez padavina, pa je ekipama ED Loznica koliko-toliko lakše da se bore sa problemima.

Prema podacima nadležnog EDS-a, usled snežnih padavina i opterećenja elektroenergetske mreže, na području Loznice, Krupnja i Ljubovije evidentirani su kvarovi na više dalekovoda, dok je na niskom naponu zabeležen zanemarljiv broj kvarova, saopšteno je iz gradske uprave. Kako je navedeno na području Loznice problemi su evidentirani na dalekovodima Korenita, Gornja Koviljača i na pravcu

Korenita–Kamenolom, u Kozjaku nedostaje jedna faza, dok je na području Tekeriša snabdevanje prekinuto posle Cernice. Na području opštine Krupanj kvarovi su evidentirani na izvodu UKT prema Mačkovom kamenu i na području Stolica, dok je na području Ljubovije kvar na ogranku Caparić, na dalekovodu prema Vrhpolju.

1/3 Vidi galeriju Sneg u Loznici Foto: Kurir.rs/T.Ilić

Stanje je u ostalim poslovnicama dobro. Trenutno je na terenu angažovano 56 montera, svi rukovodioci održavanja i upravljanja, kao i pojačan broj izvršilaca za manipulacije. Radi brže identifikacije kvarova i efikasnijeg reagovanja, dalekovodi se pregledaju i upotrebom dronova, stoji u saopštenju.Veliki problem su stabla koja usled težine snega padaju na dalekovode, lome stubove i kidaju provodnike, a dodatne stvaraju slučajevi kada vlasnici privatnih parcela u zoni dalekovoda ne dozvoljavaju seču i raskres stabala.

Prema ranije iznetim podacima nadležnih, zbog seče stabala na privatnim parcelama vođen je i veliki broj sudskih postupaka, što dodatno otežava preventivno održavanje i sprečavanje kvarova. Ekipe su na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvarova, a prema

trenutnim procenama normalizacija snabdevanja električnom energijom, kako je navedeno u saopštenju, očekuje se u toku današnjeg dana.

U lozničkom kraju jutros je izmereno deset santimetara snežnog pokrivača, kolovozi su vlažni, ali bez snega na njima. Loznica će sutra, prema prognozi RHMZ celoga dana biti u minusu, od jutarnjih minus osam do jedan ispod nule, dok će u utorak biti još hladnije, inimalno minus devet, a najviše minus dva, tako da je zima pokazala "zube" i pre nego što je zvanično stigla.