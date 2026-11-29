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Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević dobro se oseća, nakon što mu je tokom gostovanja u jutarnjem programu TV Prva pozlilo, i sutra se vraća svojim obavezama, saopštila je danas ta institucija.

"Zahvaljujemo svima koji su mu pružili pomoć, i interesovali za njegovo zdravstveno stanje", saopšteno je na nalogu institucije Poverenika na društvenoj mreži Iks (X).

1/3 Vidi galeriju Milanu Antonijeviću pozlilo u studiju u programu uživo Foto: screenshot prva tv

Jutarnji program na televiziji Prva prekinut je kada je povereniku za zaštitu ravnopravnosti Milanu Antonijeviću pozlilo.

To se desio uživo u programu kada je Antonijević bio gost zajedno sa liderom pokreta Kreni-Promeni Savom Manojlovićem.

Manojlović je ukazao voditelju da se povereniku za ravnopravnost slošilo, uzvikujući "Čoveku nije dobro", voditelj je pozvao da se emituju reklame i prekinuo program, a obojica su mu prišla u pomoć.

Program TV Prva nešto kasnije je nastavljen.