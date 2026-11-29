"MILAN SE DOBRO OSEĆA" Antonijević se sutra vraća svojim obavezama, oglasila se institucija Poverenika pošto mu je pozlilo u programu uživo
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević dobro se oseća, nakon što mu je tokom gostovanja u jutarnjem programu TV Prva pozlilo, i sutra se vraća svojim obavezama, saopštila je danas ta institucija.
"Zahvaljujemo svima koji su mu pružili pomoć, i interesovali za njegovo zdravstveno stanje", saopšteno je na nalogu institucije Poverenika na društvenoj mreži Iks (X).
Jutarnji program na televiziji Prva prekinut je kada je povereniku za zaštitu ravnopravnosti Milanu Antonijeviću pozlilo.
To se desio uživo u programu kada je Antonijević bio gost zajedno sa liderom pokreta Kreni-Promeni Savom Manojlovićem.
Manojlović je ukazao voditelju da se povereniku za ravnopravnost slošilo, uzvikujući "Čoveku nije dobro", voditelj je pozvao da se emituju reklame i prekinuo program, a obojica su mu prišla u pomoć.
Program TV Prva nešto kasnije je nastavljen.
Kurir.rs/Beta