Politika
SKUP PODRŠKE DRAGANU J. VUČIĆEVIĆU ISPRED CENTRALNOG ZATVORA Novinari Informera pročitali pismo: "Nismo uplašeni ni poraženi"
- Ispred Centralnog zatvora skup podrške glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću
- Novinari Informera pročitali su pismo redakcije i poruke čitalaca, dok su okupljeni skandirali: "Pustite, Dragana"
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Skup podrške glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću održava se danas ispred Centralnog zatvora.
Novinari Informera ispred Centralnog zatvora pročitali su pismo redakcije upućeno Draganu J. Vučićeviću.
- Došli smo da pročitamo pismo redakcije Informera upućeno Draganu J. Vučićeviću. Kao i neke od mejlova koje su nam prosledili gledaoci i čitaoci iz zemlje i dijaspore - kazala je Olivera Miletović.
- Dragan Vučićević je u ovom trenutku državni neprijatelj broj 1 i politički zatvorenik. Mi nismo uplašeni ni poraženi - kaže Miletović.
Okupljeni građani koji podržavaju Vučićevića i Informer skandirali su: "Pustite, Dragana".
(Kurir.rs/Informer)
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