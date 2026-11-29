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Pred Srbijom su predsednički izbori, ali postavlja se pitanje - da li će oni biti samo uvod u novi izborni ciklus. Da li će nakon izbora predsednika države vrlo brzo uslediti i lokalni izbori, i da li će politički akteri već sada početi pripreme za novu izbornu utakmicu? U situaciji kada je kandidat vlasti akademik Radomir Saičić, a Srpska napredna stranka, kako je ranije najavljivano, neće imati predsedničkog kandidata, otvaraju se pitanja političke strategije, ukrupnjavanja opozicije, odnosa vlasti i opozicije, ali i mogućnosti da se izborni ciklus nastavi na lokalu.

Da li nas čeka političko preslaganje ili novi talas izbornih sukoba?

Gosti koji su analizirali ovu temu za emisiju "Puls Srbije", koju vodi Kruna Una Mitrović, bili su prof. dr Branimir Nestorović, doktor, Aleksandar Anđelković, docent na Šumarskom fakultetu, Kreni-promeni i predsednik pokreta Ekološki ustanak, Aleksandar Jovanović Ćuta.

- Po mom mišljenju, postoji 90 odsto šanse da Saičić bude izabran za predsednika u prvom krugu, s obzirom na raspoloženje građana i činjenicu da je bivša najjača partija u Evropi, sa 700.000 članova, zapravo bila samo balon od sapunice koji je pukao. S obzirom na način na koji su vladali, građani su im dali jasan odgovor. Oni nemaju kandidata, a i da ga imaju, prošao bi kao bos po trnju. Tako da Saičić sigurno dobija ove izbore. Tu ništa nije novo niti nejasno - rekao je Jovanović.

Aleksandar Jovanović Ćuta u studiju Kurir televizije govori o predsedničkim izborima 2026. Foto: Kurir Televizija

Prvo politika, pa tek onda ime kandidata

Kako je voditeljka rekla, Aleksandar Vučić najavio je tri moguće opcije za Srpsku naprednu stranku na predstojećim predsedničkim izborima - podršku nezavisnom kandidatu, izlazak sa sopstvenim kandidatom ili potpuno ignorisanje izbora. U međuvremenu se pojavila mogućnost da SNS podrži bivšu ministarku Zoranu Mihajlović. Kako bi takav potez uticao na stranku, koliko poverenja građani imaju u potencijalnu kandidatkinju i kakav značaj bi imala činjenica da je reč o ženi, komentarisao je Jovanović.

- To je tako dirljivo kada čujete da će Zorana biti njihov kandidat. Ona je njihova "otkad postoje" trostruka ministarka, žena koja je, zajedno sa ovom Sofronijevićkom, koju sada drže na funkciji ministarke građevinarstva, potpisala smrtne kazne za desetine reka. To su teška krivična dela. Dakle, mnogo je bitnije od toga ko će biti kandidat - koju politiku taj kandidat zastupa. Mislim na sve. Mi to još nismo čuli, već se samo pominju imena. Sada znamo da će Saičić pobediti, s obzirom na taj talas studentske pobede. To je njihov izbor. Mi ćemo ga podržati, kao što smo podržali studentsku listu, ali još uvek ne znamo kakva je njihova politika. Ako je politika to da nema priznanja Kosova, jer kome nije jasno čije je Kosovo, neka pročita Ustav Republike Srbije, mi ćemo to svesrdno podržati. Ako je politika da se trajno zabrani iskopavanje litijuma u Gornjim Nedeljicama i da se redefinišu svi ugovori - od infrastrukturnih do energetskih - koje je ova vlast sklapala narodu iza leđa, kroz tajne konvencije sa raznim kompanijama, poput Rio Tinta, Dandija, Kineza i ko zna koga još, onda svi ti ugovori moraju da se stave na sto, obelodane i učine dostupnim javnosti, odnosno narodu. Da vidimo šta ste to potpisivali - objasnio je.

Anđelković je ocenio da postoji velika spremnost građana da izađu na izbore i izrazio očekivanje da će profesor i akademik Saičić pobediti već u prvom krugu, jer, kako je naveo, narod želi promene na svim nivoima vlasti.

- Pa, ja mislim da je to drugi deo procesa razvlašćivanja ovog, od naroda otrgnutog režima, koji je vladao 14 godina u ovoj zemlji. Mislim da je narod veoma spreman da izađe na izbore. Ne verujem da će se ponoviti izlaznost koja je bila na parlamentarnim izborima, ali verujem da će biti veoma visoka. Takođe verujem da će profesor i akademik Saičić odneti pobedu već u prvom krugu, jer je to, jednostavno, potreba naroda da ovu vlast razvlasti na svim nivoima. Mislim da je ovo dobra prilika koju narod sigurno neće propustiti - rekao je.

Aleksandar Anđelković u studiju Kurir televizije govori o predstojećim predsedničkim izborima 2026. Foto: Kurir Televizija

- Pokret "Kreni-promeni" svakako je izašao sa stavom da ćemo podržati kandidaturu gospodina Saičića za predsednika. Mislimo da je to nastavak talasa promena koje moraju da se sprovedu na svim nivoima vlasti u Republici Srbiji kako bismo ostvarili ukupan efekat promena koje je narod izneo zajedno sa studentima i svima koji su u tome učestvovali. Što se tiče toga da li će SNS izaći na izbore ili ne, meni je potpuno jasno zbog čega imaju bojazan da učestvuju, pogotovo da izađu sa svojim kandidatom. To bi u velikoj meri ogolilo njihovu famu koju održavaju u Skupštini, između ostalog, da je za njih glasalo milion i 700 hiljada i nešto glasača. Veliki deo tih ljudi zaista je sve vreme bio ucenjen. Sada, kada taj isti ucenjivač više nema kapacitet da vrši pritisak na njih, tek bismo videli kolika je zapravo njihova podrška u narodu - naveo je Anđelković.

Kako je voditeljka pomenula, iako još nije poznato ko će sve učestvovati u izbornoj trci, u javnosti se već govori o mogućim kandidatima. Aleksandar Vučić najavio je da postoje tri opcije za kandidata njihove strane, dok se kao kandidat Studentske liste pominje profesor i akademik Radomir Saičić. O tome kako gleda na svog potencijalnog protivkandidata govorio je Nestorović.

- Pa, on je u velikoj prednosti. Prvo, njegova prednost je u tome što nastupa kao neko ko predstavlja listu koja je ubedljivo pobedila na izborima. Druga prednost je to što je nepoznat čovek. Mene su za četiri godine "olupali" svi mogući podmetači, neslužbe i tako dalje. Svašta se događalo i, naravno, jedan broj ljudi koji su u početku bili simpatizeri vremenom se razočarao i počeo drugačije da razmišlja. Uvek je dobro kada nastupaš kao neko nov. Imali smo mnogo takvih kandidata, evo, recimo, Petera Mađara u Mađarskoj. Nastupaš bez hipoteke, čovek se nije bavio politikom, pa nema za šta da se uhvatiš - kaže on.

Branimir Nestorović u studiju Kurir televizije govori o predstojećim predsedničkim izborima 2026. Foto: Kurir Televizija

- Mislim da su jedino obrve postale tema, pošto mu idu nagore. Eto, to je ta priča. Međutim, sada će verovatno uslediti redefinisanje političke scene Srbije. Ona je sada resetovana, potpuno resetovana. SNS će padati. Koliko dugo i na koji način, videćemo, ali mislim da je to neminovno. Ako pogledamo SPS, njegova propast trajala je skoro 20 godina, praktično od 5. oktobra. "Žuti" su se nešto brže raspali. U svakom slučaju, očekujem da će neke stranke opadati, da će nastajati nove - pretpostavljam da će nešto proisteći iz Studentske liste - ali i da će se neke stare stranke reciklirati. Očekujem da će uskoro biti održani različiti izbori i da će, valjda, ovog puta biti normalni. Neće se voditi bitka na život i smrt, neće biti autobusa i sličnih stvari. Valjda će izbori biti normalni, kao svuda u svetu - izađeš i zaokružiš - istakao je Nestorović.

02:34 "NAROD JE SPREMAN DA OVU VLAST RAZVLASTI NA SVIM NIVOIMA" Gosti emisije "Puls Srbije vikend" o predstojećim predsedničkim izborima 2026. Izvor: Kurir televizija

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