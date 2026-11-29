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Narodni poslanik i glumac, Tihomir Tika Stanić, danas je nasred ulice recitovao deo knjige Ive Andrića "Na Drini ćuprija" i to u redu za davanje potpisa u Siminoj ulici.

Podsetimo, Studentska lista počela je danas prikupljanje potpisa građana koji podržavaju kandidaturu akademika Radomira Saičića za predstojeće predsedničke izbore zakazane za 27. decembar.

Građani su u Siminoj, u centru Beograda, formirali red u kojem je bio i Stanić koji je pred okupljenim građanima recitovao.

Akademik Radomir N. Saičić je studentski kandidat za predsednika Republike Srbije, a njegovu kandidaturu predlaže grupa građana "Studenti ponovo pobeđuju!".