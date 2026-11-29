Na području zapadne jugozapadne i centralne Srbije i na putevima u višim predelima Beograda - planinama Avali i Kosmaju, zbog snega vozače očekuju zimski uslovi vožnje, upozorio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Vozačima su savetovali da na put kreću sa dobrim zimskim gumama i da pripreme vozilo za vožnju po snegu, u raskvašenom ili ugaženom stanju, te da prilagode brzinu uslovima na putu. Posebna opreznost potrebna je na planinskim putevima, mostovima i prevojima, gde zbog niskih temperatura i pojačanog vetra postoji i mogućnost pojave poledice ili manjih nanosa, dodaje se.