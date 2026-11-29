Beograd
PAO SNEG U LAZAREVCU, ČOVEK IZAŠAO S METROM! Ljudi, pogledajte na kolima, nisu vožena nigde! Evo koliko je izmerio (VIDEO)
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Pojedinim delovima Beograda poslednji vikend u novembru doneo je iznenađenje - sneg! Poput Lazarevca u kojem je baš napadalo.
Tome je svedočio i jedan Lazarevčanin koji je izašavši u dvorište poneo i građevinski metar!
Skinuo je jedan deo snega sa krova svog automobila i onda izmerio koliko je napadalo.
- Evo ljudi, pogledajte na kolima, nisu vožena nigde - 22,5 centimetara, rekao je Lazarevčanin dodavši da je sve to napadalo za noć i dan.
Za razliku od tog dela Beograda, na deo preko Save - Novi Beograd, nije pala ni pahulja.
Njegov video snimak razveselio je ljubitelje snega a bilo je i tužnih pa je jedna žiteljka Zrenjanina u komentarima poručila ovako:
- Eee, Zrenjanin moj, samo kišu nam daješ, blago vama u snegu ...
Kurir.rs/Instagram 192
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