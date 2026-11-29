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Pojedinim delovima Beograda poslednji vikend u novembru doneo je iznenađenje - sneg! Poput Lazarevca u kojem je baš napadalo.

Tome je svedočio i jedan Lazarevčanin koji je izašavši u dvorište poneo i građevinski metar!

Skinuo je jedan deo snega sa krova svog automobila i onda izmerio koliko je napadalo.

- Evo ljudi, pogledajte na kolima, nisu vožena nigde - 22,5 centimetara, rekao je Lazarevčanin dodavši da je sve to napadalo za noć i dan.

Za razliku od tog dela Beograda, na deo preko Save - Novi Beograd, nije pala ni pahulja.

Njegov video snimak razveselio je ljubitelje snega a bilo je i tužnih pa je jedna žiteljka Zrenjanina u komentarima poručila ovako:

- Eee, Zrenjanin moj, samo kišu nam daješ, blago vama u snegu ...