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Šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom obraćanja uživo da bi Zorana Mihajlović, nekadašnja ministarka u više mandata, koja se nedavno ponovo učlanila u Srpsku naprednu stranku, bila spremna da se kandiduje za predsednicu Srbije. Kao potencijalnog kandidata, Vučić je pomenuo i Dragana J. Vučićevića, glavnog urednika Informera.

Kako je dodao, u opticaju su tri opcije, a prva je da SNS na izbore izađe sa sopstvenim kandidatom, čemu se, kako je istakao, on protivi.

Foto: Ilija Ilić

Kako tvrdi, bivša ministarka Zorana Mihajlović spremna je da se kandiduje za predsednicu Srbije.

Vučić je, kao potencijalnog kandidata, pomenuo glavnog i odgovornog urednika Informera Dragana J. Vučićevića, koji se trenutno nalazi u pritvoru.

- Mi smo imali ideje. Zorana je rekla da razmišlja da se kandiduje kao nezavisni kandidat, ali da stranke ne kaže ništa loše. Čuo sam ideje oko kandidovanja Dragana J. Vučićevića. To bi bilo interesantno da imate glavnog političkog takmaca koji je smešten iza rešetaka. Ne znam ni sam šta bih vam rekao. Da, Zorana je rekla da je red da žena bude predsednik. Ja kažem, sve je u redu, sve poštujem, ja mislim da imam određene principe. Da li ćemo se držati principa ili ne - o tome ćemo odlučivati. Moguće je da ljudi izađu sa drugim principima - kazao je Vučić na konferenciji za medije.