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Evropski parlament usvojio je u četvrtak, 26. novembra 2026. godine, rezoluciju povodom 35. godišnjice pada i razaranja Vukovara. Za Srbiju ovaj dokument nema obavezujuću pravnu snagu, ali nosi snažnu političku poruku i postavlja konkretne zahteve u pogledu suočavanja sa prošlošću i rešavanja otvorenih bilateralnih pitanja sa Hrvatskom.

Detaljnije o ovoj temi za emisiju "Puls Srbije vikend", koju vodi Kruna Una Mitrović, govorili su gosti prof. dr Svetislav Lutovac, specijalista za bezbednost i terorizam i Duško Lopandić, predsednik Foruma za međunarodne odnose.

- Rekao bih nešto o kontekstu donošenja rezolucije. Ono što mi je zasmetalo u vezi sa najavom njenog usvajanja jeste to što se pojavila baš u trenutku kada se u Srbiji menja vlast, odnosno kada je, posle 14 godina vlasti Srpske napredne stranke, došlo do, rekao bih, istorijskog obrta. Sada imamo potpuno novu situaciju. Imajući u vidu i prethodne rezolucije koje je Evropski parlament donosio, a koje su se odnosile na Srbiju i bile veoma kritične, naročito poslednja, odjednom se suočavamo sa činjenicom da se usred tih istorijskih događaja, koji su, rekao bih, pozitivni i za region, a potencijalno i za bilateralne odnose između Srbije i ostalih suseda, pojavljuje ovakva inicijativa hrvatskih predstavnika - kaže Lopandić.

Duško Lopandić u studiju Kurir televizije govori o usvajanju rezolucije povodom 35. godišnjice pada i razaranja Vukovara. Foto: Kurir Televizija

Hrvatsko lobiranje i jednostranost rezolucije

Ocenio je da je rezolucija rezultat lobiranja hrvatskih poslanika i ukazao na to da se njen sadržaj mora posmatrati u širem kontekstu odnosa Hrvatske prema Srbiji, regionu i proširenju Evropske unije.

- Rekao bih da je ovo, zapravo, posledica lobiranja hrvatskih poslanika. Ima tu i nekoliko drugih poslanika, ali su se oni verovatno pridružili iz kolegijalnih, stranačkih ili nekih drugih razloga i glasali za takvu rezoluciju. Sve to treba posmatrati i u širem kontekstu odnosa Hrvatske prema procesu proširenja Evropske unije i njenim susedima. Možemo da pratimo šta se dešava u Crnoj Gori na zvaničnom nivou, odnosno u odnosima između Zagreba i Podgorice, u trenutku kada Crna Gora privodi kraju proces pristupanja Evropskoj uniji. Dakle, postoji mnogo pitanja koja prevazilaze samu rezoluciju i ono o čemu ste me pitali. Slažem se, naravno, da je i sam tekst veoma jednostran i da govori samo o jednoj strani. Taj rat je bio mnogo širi, a čak i tokom sukoba u Vukovaru, kako je Veritas pomenuo, bilo je na desetine i desetine srpskih žrtava i pre nego što je došlo do napada na grad - podsetio je.

Kako je voditeljka navela, najava rezolucije o Vukovaru, koju je podnelo 17 poslanika Evropskog parlamenta, među kojima je 12 iz Hrvatske, otvorila je pitanje uticaja bilateralnih sporova na odnose Evropske unije prema državama kandidatima. Posebno se ukazivalo na ulogu izvestioca za Srbiju Tonina Picule, kao i na to postoje li mehanizmi koji sprečavaju da stavovi pojedinih država članica postanu zvanična politika Evropskog parlamenta. O tome je za Kurir TV govorio Lutovac.

- Pa, mislim da je to jedan nonsens, što je moj uvaženi kolega i objasnio. Po mom mišljenju, reč je o jednostranim aktima koji predstavljaju neku vrstu političkog pritiska na Srbiju. U svim tim procesima razbijanja bivše države SFRJ, srpsko nacionalno biće pretrpelo je najveće posledice. Niko više ne pominje broj Srba koji su proterani iz Krajine tokom akcija "Bljesak" i "Oluja". Zašto ta rezolucija nije doneta u tom famoznom demokratskom procesu Evropske unije i Evropskog parlamenta? Setimo se samo da je 1991. godine 12,2 odsto ukupnog stanovništva Hrvatske bilo srpske nacionalnosti. Danas ih ima 3,2 odsto. Znači, devet odsto stanovništva Hrvatske srpske nacionalnosti nestalo je, praktično, preko noći. Računa se da je oko 300.000 ljudi proterano sa teritorije Republike Hrvatske - podsetio je.

Svetislav Lutovac u studiju Kurir televizije govori o usvajanju rezolucije povodom 35. godišnjice pada i razaranja Vukovara. Foto: Kurir Televizija

- Ja bih samo još nešto naglasio. Možda nisam direktno odgovorio na pitanje, ali hteo sam da kažem da je ovo veoma interesantno: imali smo jednu secesiju, nezakonitu secesiju, koja nije podrazumevala demokratski proces, već situaciju u kojoj je država morala da reaguje na određeni način. To je potpuno suprotno svemu ovome što danas imamo na sceni i u Evropskom parlamentu. Naravno, Tonino Picula se saglasio sa tim. Mislim da je Karlo Resler inicijator te rezolucije. Na kraju krajeva, ta rezolucija predstavlja stav, ali nije pravno obavezujuća. Mislim da je ovo što se dešava u Evropskom parlamentu potpuno neosnovano. Međutim, oni su na osnovu tog, po mom mišljenju, neosnovanog postupanja na kraju izneli stav i preporuku. To nije obavezujuće i nema pravne posledice. Ali ono što preti Srbiji jeste da će u daljem procesu evropskih integracija morati da napravi određene ustupke u skladu sa njihovim interesima, odnosno interesima Evropske unije, a pre svega interesima Hrvatske.Hrvatska će biti ta koja će na neki način blokirati ulazak Srbije u Evropsku uniju, kao što, čini mi se, blokira ulazak Crne Gore po nekih 12 tačaka. Tu su pitanje Prevlake, pitanje ratnih zarobljenika i tako dalje - za Kurir televiziju, rekao je Lutovac.

02:23 "HRVATSKA ĆE BLOKIRATI ULAZAK SRBIJE U EU KAO ŠTO TO RADI CRNOJ GORI!" Gosti emisije "Puls Srbije vikend" otkrili šta se krije iza rezolucije o Vukovaru Izvor: Kurir televizija

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