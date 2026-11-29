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Saičić je građane koji ga podržavaju posetio u društvu supruge Biljane.

- Hvala vam svima na poverenju, podršci i strpljenju i svemu tome što zajednički činimo da nam bude bolje, ako Bog da. Hvala vam što imate živaca i snage da me podržite. Nije to podrška meni lično, već celom Studentskom pokretu koji nas je dovde doveo. Nadamo se da će još mnogo dalje da nas dovede, mnogo više i mnogo bolje. To zavisi od svih nas. Ja sam samo jedan šraf u mehanizmu, ali hvala vam što me podržavate da ostvarim tu svoju ulogu - rekao je Radomir Saičić građanima.

POGLEDAJTE U FOTO GALERIJI KAKO JE BILO NA DORĆOLU NA PRIKUPLJANJU POTPISA:

1/15 Vidi galeriju Prikupljanje potpisa za Radomira Saičića na Dorćolu Foto: Ilija Ilić

On je za FoNet istakao da je dirnut što je toliko ljudi odlučilo da u nedelju podrži njegovu kandidaturu, dodavši da to pokazuje da se svi trude da učine ono što mogu da ova zemlja bude bolje.

Radomir Saičoć sa suprugom Biljanom i građanima koji su dali potpise za njega Foto: Fonet/Aleksandar Mijailović

- Prvi deo kroz parlamentarne izbore smo završili, drugi deo su predsednički i onda ono najvažnije tek dolazi: da se institucije, koje će ponovo biti narodne, iskoriste na najbolji način, da se zemlja izgrađuje, obnovi i da nastavi da bude bolje - rekao je Saičić koji se pozdravio sa građanima koji su stajali uz redu.

Kandidat Studentske liste za predsednika Srbije obišao je i građane u Resniku, koji su ga dočekali s pogačom i solju.