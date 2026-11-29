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Jedna Ruskinja podelila je iskustvo vožnje sa taksistom u Srbiji, ne krijući zadovoljstvo ljubaznošću koja joj je ukazana.

Kako je objasnila, nije mogla da pronađe adresu na koju se uputila, pa se taksista ponudio da je nađe - peške.

"Zašto volim Srbe? Vozim se taksijem, ne možemo da pronađemo adresu zato što je nema na mapi.

Napolju je veoma hladno i duva jak vetar.

Foto: Profimedia

Taksista je izašao iz automobila i otišao peške da potraži kuću koju tražimo - da ja ne bih morala sama da tražim i da se ne bih smrzla. Baš je ljubazan", navela je u snimku koji je postavila na društvene mreže.

U komentarima su se oglasili i drugi Rusi koji su pohvalno komentarisali postupak srpskog taksisite. Jedni su ga nazvali pravim muškarcem, drugi pravim carom, a treći su komentarisala da bi u Rusiji imala manje sreće, te da bi je možda i izbacili iz vozila.

Među komentarima bilo je i srpskih. Neki od njih su isticali lepotu putnice, zbog čega veruju da je dobila upravo tako lep tretman. Ipak, bilo je i sumnjičavnih, koji su se zapitali - da li je možda taksimer uključen.