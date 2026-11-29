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Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević oglasio se na društvenoj mreži X nakon što mu je jutros pozlilo u Jutarnjem programu TV Prva.

1/3 Vidi galeriju Milanu Antonijeviću pozlilo u studiju u programu uživo Foto: screenshot prva tv

- Hvala svima koji brinu, zovu i javljaju se meni, mojoj porodici i prijateljima. Biće bolje. Ne stajemo u kancelariji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti od 3. decembra, kada me je Narodna skupština izabrala za Poverenika, pa je valjda red da se ponekad pokaže i malo ljudske slabosti i to pred kamerama TV Prva - piše na nalogu Milana Antonijevića.

On je poručio da bi voleo da konačno prestanu pretnje, pritisci i targetiranje, koje kako kaže, "ne jenjava godinama, sa svih strana, od Informera do svih drugih".

- Da se zaista gleda ko je i kako radio u institucijama, a ne da se podilazi atmosferi linča i proganjanja i da se na tome ne ubiraju jeftini politički poeni u televizijskim studijima. Živim za dan kada mi na ulazu u studio neko kome sam u životu više puta pomogao, prema kome sam uvek bio profesionalan i uz koga sam bio kada je trpeo pritiske, neće reći da ne želi da se rukuje sa mnom, kao što mi se jutros dogodilo - istakao je on.

Ostaje nejasno da li je Antonijević mislio na Sava Manojlovića, sa kojim je gostovao jutros u Jutarnjem programu TV Prva.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je rekao da "možemo da se ne slažemo, možemo i oštro da polemišemo, ali ne smemo da izgubimo elementarno ljudsko poštovanje."

- Činjenice se moraju vratiti u medije. Dosta je bilo kampanja i dehumanizacije na koju se ne reaguje samo zato što onaj ko joj je izložen nije "neko vaš". Svaki put kada sam reagovao na dehumanizaciju ljudi sa kojima se u mnogo čemu ne slažem, dobijao sam salve uvreda, pa i pretnji, neretko upravo od onih koji sebe smatraju demokratski opredeljenim - naglasio je Antonijević.

On je istakao da se demokratske vrednosti i ljudska prava brane i onda kada su ugrožena prava onih sa kojima se ne slažemo.