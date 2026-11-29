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Dok sve više građana gubi krov nad glavom, dok se za sitne dugove oduzima imovina čitavih porodica, a sudske presude izvršavaju bez imalo milosti - postavlja se pitanje: ko su zapravo javni izvršitelji - čuvari zakona ili instrument sile? Kako smo dozvolili da nam se desi da sudski izvršitelj u Srbiji mesečno zarađuje između 12 i 13. 000 evra, a srpski hirurg 2000 evra?

Ko ih sada kontroliše, da li je država dala previše moći u ruke pojedinaca koji su se otrgli kontroli i koji su postali simbol bahatosti i gramzivosti, i kako izgleda kada pravda postane birokratska egzekucija za emisiju "Puls Srbije vikend", koju vodi Kruna Una Mitrović, odgovorili su gosti Jelena Pavlović - advokat i Ivan Zlatić - udruženje "Krov nad glavom".

Kako je voditeljka rekla, nakon pobede Studentske liste na vanrednim parlamentarnim izborima, dr Milan Dimitrijević - lider inicijative pokrenuo je inicijativu za ukidanje izvršitelja i pokretanje istrage zbog, kako tvrdi, organizovanog kriminala u Poreskoj upravi. O svojim zahtevima i razlozima zbog kojih smatra da su promene neophodne, za Kurir TV govorio je dr Milan Dimitrijević.

- Pa, pre svega, u pitanju su dve inicijative. Izvršitelji su rak-rana društva, jer su građani najviše oštećeni njihovim delovanjem. Prva inicijativa odnosi se na trajno ukidanje izvršitelja u Srbiji, dok je druga usmerena na borbu protiv organizovanog kriminala u Poreskoj upravi. Te dve inicijative moraju da idu zajedno. S jedne strane imamo građane, verujte mi, stotine hiljada ljudi koji su ozbiljno oštećeni zbog brojnih zloupotreba zakona i ovlašćenja. Jednostavno, prema svim dokumentima koje imamo, svedočenjima i drugim dokazima, reč je o ozbiljnom organizovanom kriminalu. Kada je reč o Poreskoj upravi, ozbiljno su oštećena mala preduzeća i preduzetnici, koji predstavljaju stub ekonomije svake države. Problemi su ozbiljni i traju poslednjih 10 do 15 godina - počeo je.

Milan Dimitrijević daje izjavu za Kurir televiziju u vezi pokretanja inicijative za ukidanje izvršitelja. Foto: Kurir Televizija

Inicijativa za ukidanje izvršitelja i istragu u poreskoj upravi

Dimitrijević je istakao da dve inicijative povezuje u zajedničku borbu protiv zloupotreba, naglasivši da građani mogu da očekuju ozbiljan pristup potkrepljen dokumentacijom, svedočenjima i stručnim iskustvom.

- Te dve inicijative sam spojio u jednu. To je bila prva ideja i zbog toga smo sada organizovali prvi skup inicijative za ukidanje izvršitelja i borbu protiv organizovanog kriminala u Poreskoj upravi. Građani moraju da znaju da su najveći lobisti kada je reč o izvršiteljima upravo poslovne banke, telekomunikacione kompanije i javna preduzeća, kao što su EPS, Infostan i druga komunalna preduzeća. Izvršitelji su prvobitno zamišljeni kao servis građana, ali i sudske i izvršne vlasti. Međutim, to je zloupotrebljeno i, jednostavno, dovelo je do onoga što smo rekli na početku - postali su rak-rana društva. Dokumentacija koju sam dobio i prikupio pokazuje ozbiljne probleme. Svakodnevno mi stižu hiljade poruka i jednostavno smo prebukirani. Reč je o ozbiljnim problemima i svedočenjima i tome mora da se stane na put. Do sada imam više od 22 domaća i međunarodna projekta iz oblasti uređenja države, državne politike, poreskog sistema, ekonomije, zakonodavstva i drugih srodnih oblasti. Ovo, dakle, nije tek neka inicijativa pokrenuta preko društvenih mreža, u okviru koje ćemo samo pozvati građane da nešto potpišu i poručiti: "Hajde da ukinemo izvršitelje". Ovog puta nije tako. Građani mogu da očekuju zaista ozbiljan pristup. Uostalom, to su već videli, kao i stručna javnost. Zato su se pojavili i mediji, a i vi ste danas ovde - kaže on.

Zlatić je upozorio da se ukidanje izvršitelja ne može svesti na parolu, već da je neophodno jasno predstaviti argumente i predlog sistema koji bi ih zamenio.

- Pa da, nisam upoznat sa inicijativama, a nismo čuli ni njihovo obrazloženje, jer je jednostavno reći: "Ukinuti izvršitelje". Ne znam koje je obrazloženje niti šta je predlog za period nakon njihovog ukidanja. Kao što ste i sami rekli, inicijative i zahtevi postoje godinama. Bilo je pokušaja da se učestvuje u javnoj raspravi, i 2019. godine, kao i nedavno, kada je zakon ponovo menjan, a javna rasprava nije bila dozvoljena. Inicijativa za ocenu ustavnosti, u kojoj smo, koliko se sećam, zajedno učestvovali 2021. godine, takođe je bila jedan od pokušaja da se zakon promeni i da se izvršitelji vrate u sudove. Kažem, treba biti veoma oprezan sa porukom: "Hajde da ukinemo izvršitelje". Nadam se da nas, kada se formira Ministarstvo pravde, očekuje ozbiljna javna rasprava o tome čime ćemo zameniti postojeći sistem. Parole nisu dovoljne - naveo je.

Ivan Zlatić u studiju Kurir televizije o pokretanju inicijative za ukidanje izvršitelja. Foto: Kurir Televizija

- Da ponovim, nisam čuo obrazloženja, ali mi je drago što nas je svakim danom sve više i što sve više ljudi uviđa kakva je nepravda protiv koje se borimo. Našem udruženju će u martu sledeće godine biti deset godina otkako se bavimo ovim poslom. Zato je veoma važno da čujemo šta stoji iza parole "Hajde da ukinemo izvršitelje", koju slušamo već dugo i koja se često koristi uz obrazloženje da će zakon biti unapređen. Međutim, zakon zapravo postaje gori. To smo doživeli 2019. godine, kada su, nakon velike medijske buke, koja je stvorena kako bi se ućutkali ozbiljni argumenti, usvojene izmene zakona koje su bile ili besmislene ili su dodatno pogoršale stanje. Zato treba biti veoma oprezan i najpre čuti koji su argumenti i šta se predlaže - upozorio je.

Javni izvršitelji u Srbiji imaju široka ovlašćenja - od donošenja rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, poput računa za komunalije, struju ili vodu, do određivanja troškova i prodaje imovine dužnika. Upravo zbog takvog sistema otvoreno je pitanje zaštite prava građana, posebno prava na pravično suđenje i mogućnosti da se izvršenje odloži dok sud ne utvrdi da li dug zaista postoji. O tome je za Kurir TV govorila Pavlović.

- Ovako, najkraće rečeno, kada je reč o ovoj inicijativi, ja zaista ne znam ko je gospodin. Drago mi je što Ivan kaže da nas je svakim danom sve više, ali je suštinski veoma važno da znamo kakav je sadašnji sistem i zašto nije dobar. Podsetila bih da smo imali inicijativu Vojislava Šešelja, koji je prikupio 100.000 potpisa za ukidanje javnih izvršitelja, ali ne znamo gde je ta inicijativa završila. Ja više nisam raspoložena za bilo kakve inicijative. Imali smo previše inicijativa, apela i dopisa. Sada smo se upravo podsetili da je konferencija za medije održana 2021. godine i da je i dalje aktuelna. Tada je udruženje "Krov nad glavom" podnelo inicijativu za ocenu ustavnosti, koja se odnosila na možda pet ili šest najkrupnijih problema, na koje je Ustavni sud trebalo odmah da reaguje. Međutim, Ustavni sud nije reagovao ni posle pet godina - kaže ona.

Jelena Pavlović u studiju Kurir televizije govori o pokretanju inicijative za ukidanje izvršitelja. Foto: Kurir Televizija

- Mi jednostavno više nismo u situaciji da možemo da čekamo prikupljanje potpisa i slične aktivnosti. Lično očekujem da, kada bude formirana nova vlada, ministar pravde sačini nacrt zakona i organizuje pravu i stvarnu javnu raspravu o tome kako treba da izgleda postupak izvršenja. Zašto? Zato što je u ovako kratkom vremenu veoma teško izneti sve argumente o tome šta je toliko pogrešno urađeno u srpskom postupku izvršenja. Javnost, pritom, ima previše zabluda. Jedna od njih je da ćemo se, ukoliko ukinemo privatne izvršitelje, ponovo vratiti na spor postupak izvršenja. Ja kažem: ne, gospodo. Nekada je postupak možda bio spor, kada su se plate isplaćivale preko blagajne ili na crno. Danas se ono što izvršava javni izvršitelj zasniva isključivo na informacionom sistemu koji mu je država omogućila, a koji isto tako može da koristi i država. Kada neko ima platu, može mu se staviti zabrana na zaradu, a to, naravno, može da uradi i sud. Suština je da javni izvršitelji imaju ogromna ovlašćenja, čak i da obustavljaju postupak - za Kurir televiziju, objasnila je advokat Pavlović.

02:19 "Izvršitelji su rak-rana društva, oštetili su stotine hiljada građana!" Gosti emisije "Puls Srbije vikend" o pokrenutoj inicijativi za ukidanje izvršitelja Izvor: Kurir televizija

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