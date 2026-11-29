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Republička izborna komisija (RIK) je na današnjoj sednici utvrdila finansijski plan Komisije za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisanih za 27. decembar i donela više odluka o javnim nabavkama materijala potrebnih za održavanje izbora.

Izvestilac radne grupe za finansije, član RIK-a Maja Pejčić, izjavila je da ukupna vrednost finansijskog plana i svih objedinjenih aktivnosti koje RIK sprovodi na izborima iznosi 1.760.000.000 dinara.

Što se tiče naknada, navela je da su one zadržane na nivou nedavno održanih parlamentarnih izbora.

RIK je na 87. sednici donela i finansijske odluke vezane za rad Republičke izborne komisije i sprovođenje izbora, uključujući odluku o naknadama vezanim za rad RIK-a na sprovođenju predsedničkih izbora, kao i odluku o naknadama, materijalnim i drugim troškovima za sprovođenje izbora.

Doneta je odluka o sprovođenju postupka javne nabavke broj 14/26 (nabavka spreja), odluku o sprovođenju postupka javne nabavke broj 15/26 (nabavka baterija), odluku o sprovođenju postupka javne nabavke 16/26, odluku o sprovođenju postupka javne nabavke 17/26, kao i odluku o sprovođenju postupka javne nabavke 18/26.

- Uglavnom se tu radi o naknadama, stalnim troškovima, troškovima putovanja, troškovima izbornih materijala, i tako dalje. Što se tiče odluka koje smo dobili u predlogu, radi se o odluci o naknadama vezanim za rad RIK-a, za naknade za izbornu administraciju, članove i zamenike RIK-a, zatim za članove i zamenike lokalnih izbornih komisija, zatim za biračke odbore i druge naknade koje se odnose na troškove kancelarijskog materijala, zatim troškove koji se odnose na glasanje u inostranstvu, takođe za troškove materijala i obaveštenje birača koji glasaju u inostranstvu - rekla je Pejčić.