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Komisija za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska objavila je danas izveštaj na 160 strana, u kojem navodi da u biračkom spisku ima gotovo 900.000 birača više nego punoletnih građana u Srbiji, gotovo 1.500 birača starijih od 100 godina, ali ukazuje i na obrasce organizovanih upisa u birački spisak, posebno pred lokalne izbore 2023. godine.

- Jedinstveni birački spisak, bez Kosova i Metohije, ima oko 879.000 birača više nego što, prema proceni Republičkog zavoda za statistiku (RZS), ima punoletnih stanovnika istih godišta - navodi se u izveštaju Komisije objavljenom na sajtu Skupštine Srbije.

Prema njihovim rečima, ta razlika sama po sebi ne pokazuje koliko je upisa netačno, jer birački spisak i procena RZS ne broje isti skup ljudi, a veliki deo te razlike verovatno čine državljani koji žive u inostranstvu, a u Srbiji imaju prijavljeno prebivalište.

- Bez uvida u izvorne i pomoćne evidencije i terenskih kontrola, Komisija nije mogla da utvrdi koje grupe lica čine razliku - navodi se u izveštaju.

Organizovani upis uoči izbora

Komisija je deo izveštaja posvetila obrascima organizovanih upisa u birački spisak, ukazujući na dva slučaja.

Prvi su prijave prebivališta već upisanih birača u drugoj jedinici lokalne samouprave pred lokalne izbore - najviše 2023. godine, a drugi su prvi upisi osoba rođenih u inostranstvu, u grupama, na mali broj adresa - takođe pred izbore.

- Na dan zaključenja biračkog spiska za izbore 25. oktobra 2026. godine, na izdvojenim adresama u Srbiji bez Kosova i Metohije, bilo je upisano 13.920 osoba iz organizovanih prvih upisa - navela je Komisija.

Provera na nivou stana za 20 izdvojenih adresa, kako su naveli, pokazala je da je u tim stanovima i kućama (od 20 do 130 kvadratnih metara) prijavljeno od šest do više od 100 birača, rođenih van Srbije u različitim mestima i sa različitim prezimenima, ali upisanih istog dana, često u nedeljama pred izbore.

- Ovi indikatori ne utvrđuju nameru ni stvarno prebivalište, ali je red veličine izdvojenih upisa u Beogradu 2023. godine bio uporediv sa brojem glasova koji menja raspodelu mandata, a u Podrinju takvi upisi na pojedinim biračkim mestima čine i više od polovine birača - navodi se u izveštaju.

U biračkom spisku 1.466 starijih od 100 godina

Kada su u pitanju najstariji birači, Komisija je ocenila da ih ima višestruko više nego što bi se demografski očekivalo, jer je u birački spisak upisano 1.466 birača starijih od 100 godina.

izbori 2026 glasanje Foto: Ilija Ilić

- Članovi i zamenici članova Komisije proverili su u matičnoj knjizi umrlih 1.252 birača rođenih od 1913. do 1926. godine i ni za jednog nisu našli upis smrti, pa uzrok odstupanja nije utvrđen - dodali su iz Komisije.

Ukazali su i da se podaci za šest opština na Kosovu i Metohiji - Glogovac, Dečani, Đakovica, Kačanik, Suva Reka i Štimlje, u kojima se oko 248.000 zapisa vodi kao "neraspoređeno", po svemu sudeći ne ažuriraju se.

Stotine hiljada zapisa sa nepotpunim ili neispravnim podacima

Komisija je istakla i da obavezni podaci birača nedostaju ili su neispravni u stotinama hiljada zapisa, navodeći da mesto rođenja nije upisano za 488.095 birača, koji gotovo svi dolaze iz šest opština na Kosovu i Metohiji i deset beogradskih opština.

- Ostale greške u identifikacionim podacima, kao što su nedostajuće ime roditelja i jedinstveni matični broj građana (JMBG) neispravnog oblika, gotovo u celini su na Kosovu i Metohiji - dodaje se u izveštaju.

Upoređivanjem pet ličnih obeležja, Komisija je navela da je utvrdila da najmanje 4.700 grupa zapisa s visokom verovatnoćom opisuje osobu koja je u spisku već upisana pod drugim JMBG, a za još oko 3.300 grupa to se ne može ni potvrditi, ni isključiti bez izvornih evidencija.

Dodali su i da se za oko dve petine birača iz podataka o adresi ne može utvrditi u kom objektu, odnosno stanu birač živi, jer nedostaje kućni broj ili broj stana, koji je upisan samo kod 7,6 odsto birača.

-Uvid u broj birača po stanu, koji Zakon predviđa, zato u velikom delu zemlje nije moguć - istakli su.

Komisija dala 41 preporuku, neophodne terenske kontrole

Komisija je u izveštaju dala i 41 preporuku, navodeći da je prvi preduslov sveobuhvatne revizije - pristup podacima, bez kojih se ne može utvrditi tačnost biračkog spiska.

Drugi korak je razjašnjenje pravnog statusa šest opština na Kosovu i Metohiji, dopuna mesta rođenja i ispravka neispravnih identifikacionih podataka prema izvornim evidencijama, dogovor o postupku za razrešenje verovatnih višestrukih upisa i pravni akt za svaku masovnu promenu statusa u biračkom spisku.

Kao treći korak, Komisija navodi prenos pune adrese iz evidencije prebivališta, sa ulazom, spratom i stanom, i njeno povezivanje sa Adresnim registrom, što bi dalo tačan uvid u broj birača po stanu i sprečilo da ista adresa bude dodeljena različitim biračkim mestima.

Četvrti su terenske kontrole izdvojenih adresa, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, koje su, prema oceni Komisije, jedini način da se signali organizovanih upisa potvrde ili odbace, a kao krovni predlog Komisija predlaže izradu novog softverskog rešenja sa automatskim proverama biračkog spiska.